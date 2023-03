Quina: confira três curiosidades sobre a loteria que já chegou a pagar mais de R$200 milhões

A Quina é uma das loterias mais famosas do Brasil, com sorteios quase todos os dias da semana, com exceção dos domingos. Nesta quarta-feira (1), o concurso 6088 tem como prêmio máximo um valor superior a R$2 milhões. A loteria é sorteada sempre às 20h e premia também quem acertou dois, três e quatro números.

VEJA MAIS

Criada em 1994, a loteria já teve um prêmio que superou os R$200 milhões e segue sendo uma das favoritas dos brasileiros. Sua história e repleta de curiosidades, que serão apresentadas a seguir:

Maior prêmio da Quina superou os R$200 milhões

O sorteio 5590 da Quina pagou o maior prêmio da história da loteria, no dia 26 de junho de 2021. A premiação de quase R$205 milhões foi dividida entre apostadores do Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Ao todo, oito bilhetes dividiram a bolada. O maior prêmio individual foi recebido por um apostador do Rio de Janeiro, que ganhou mais de R$32 milhões no concurso 5064 da loteria, em 2019.

O primeiro sorteio da Quina foi realizado em um domingo

Apesar de ser sorteada atualmente quase todos os dias da semana, com exceção dos domingos, a Quina já funcionou de maneira diferente. O concurso 0001 da Quina foi sorteado no dia 13 de março de 1994, com premiação superior aos R$75 milhões, com três ganhadores.

São Paulo acumula maior número de vencedores da Quina

O estado mais populoso do Brasil é também o que tem a maior quantidade de vencedores da loteria no país. Ao todo, 1.520 bilhetes premiados eram de São Paulo, correspondente a 28% do total de premiados. A soma de prêmios supera R$1,6 bilhão, muito superior ao segundo estado mais premiado, Minas Gerais, com 562 bilhetes premiados que somaram cerca de R$630 milhões em prêmios.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)