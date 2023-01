Apostador acerta quina na Mega da Virada, mas fica sem prêmio após estorno de pagamento; entenda

Um apostador acertou cinco dezenas dos números sorteados na Mega da Virada no último sábado (31), mas não levou o prêmio da Quina por ter o pagamento estornado pelo aplicativo Loterias Caixa, da Caixa Econômica Federal. As informações são do portal O Diário do Nordeste.

O jornalista Lindomar Rodrigues disse que efetuou duas apostas na tarde do dia 31 de dezembro através do aplicativo, sendo uma delas contendo sete jogos e a outra nove. O jornalista só percebeu que a aposta com os números sorteados estava cancelada no domingo (01) de manhã.

O prêmio estimado em mais de R$ 500 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04, 05, 10, 34, 58 e 59. Destes, apenas o 10 não estava no jogo feito por Lindomar, o que lhe renderia o prêmio da Quina.

"O que deveria ser festa acabou ocasionando um grande transtorno. Porque só esse pagamento foi estornado e o que eu perdi não houve estorno? Queria entender porque minha aposta foi cancelada e porque fala em estorno no aplicativo do Loterias Caixa", questionou Lindomar.

Ainda de acordo com o jornalista, a mensagem de estorno só apareceu após o sorteio, e o valor apostado, de R$ 31,50, não retornou para sua conta corrente.

O caso aconteceu em Acopiara, no interior do Ceará e ainda no domingo, Lindomar fez um Boletim de Ocorrência na Delegacia Regional de Iguatu, afirmando que entrará com uma ação na Justiça contra a Caixa. "Segundo informações, esses cinco números me dariam um prêmio de aproximadamente 45 mil reais. Vou entrar com ação para que esse dano possa ser reparado de alguma forma", declarou.

Lindomar deve participar de uma reunião com o gerente da Caixa Econômica Federal ainda nesta segunda-feira (2).

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).