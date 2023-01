Caixa alega ‘divergências cadastrais’ em caso de cliente que teve Mega da Virada cancelada

Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal na noite desta segunda-feira (2), a Caixa Econômica Federal explicou o que teria ocorrido com um apostador cearense que acertou cinco dezenas dos números sorteados na Mega da Virada no último sábado (31), mas não levou o prêmio da Quina por ter o pagamento ​​estornado pelo aplicativo Loterias Caixa. Uma reunião entre o apostador e o banco estava marcada para ocorrer nesta segunda. Não foram divulgados detalhes sobre o encontro.

Segundo a Caixa, “antes do término do prazo para registro das apostas do Concurso 2550 (Mega da Virada), a aposta do cliente foi cancelada automaticamente em razão de divergências cadastrais identificadas pelo sistema no processo de pagamento e registro de aposta e, portanto, não concorreu ao sorteio”.

Ainda segundo a Caixa, “o Termo de Adesão e Uso do Portal e Aplicativo Loterias Caixa, com o qual o cliente deve concordar para realizar apostas, define a responsabilidade do cliente em acompanhar a situação da compra e verificar a efetivação da aposta no menu Compras. O Termo informa ainda que as apostas que não estiverem em situação de Efetivada não concorrem aos sorteios.”

Entenda o caso

O jornalista Lindomar Rodrigues disse que efetuou duas apostas na tarde do dia 31 de dezembro através do aplicativo, sendo uma delas contendo sete jogos e a outra, nove. O jornalista só percebeu ​​que a aposta com os números sorteados estava cancelada no domingo (1º) de manhã. As informações são do portal O Diário do Nordeste.

O prêmio estimado em mais de R$ 500 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04, 05, 10, 34, 58 e 59. Destes, apenas o 10 não estava no jogo feito por Lindomar, o que lhe renderia o prêmio da Quina.

“O que deveria ser festa acabou ocasionando um grande transtorno. Porque só esse pagamento foi estornado e o que eu perdi não houve estorno? Queria entender porque minha aposta foi cancelada e porque fala em estorno no aplicativo do Loterias Caixa”, questionou Lindomar.

De acordo com o jornalista, a mensagem de estorno só apareceu após o sorteio, e o valor apostado, de R$ 31,50, não retornou para sua conta corrente.

Ainda no domingo, Lindomar fez um Boletim de Ocorrência na Delegacia Regional de Iguatu (CE), afirmando que entrará com uma ação na Justiça contra a Caixa. “Segundo informações, esses cinco números me dariam um prêmio de aproximadamente 45 mil reais. Vou entrar com ação para que esse dano possa ser reparado de alguma forma”, declarou.