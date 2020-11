IBOPE: Edmilson cai nas intenções de voto; pesquisa aponta segundo turno para Prefeito de Belém

A nova pesquisa Ibope Inteligência encomendada pela TV Liberal e divulgada neste sábado (14), véspera da votação, com as intenções de voto para a Prefeitura de Belém nas eleições 2020, confirma Edmilson Rodrigues (PSOL) na liderança, garantindo vaga no segundo turno com o Priante (MDB) ou Delegado Federal Eguchi (Patriota). Para facilitar a comparação com os resultados oficiais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais, o Ibope calculou o percentual de votos válidos – excluindo brancos, nulos e indecisos. Nesse levantamento, Edmilson aparece com 38%. São necessários 50% mais um dos votos válidos para ganhar em 1º turno.

Já Priante foi mencionado por 17% dos votantes ouvidos e Eguchi por 13%. Levando-se em conta a margem de erro, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados, já que o candidato do Patriota pode chegar a 17%. Em seguida, com 9%, aparece Thiago Araújo (Cidadania) e, logo atrás, vem Vavá Martins (Republicanos), com 8%, seguido de Cássio Andrade (PSB) com 7%, Gustavo Sefer (PSD), com 6% e Mário Couto (PRTB) com 1%. Os demais candidatos não somaram 1%.

Ao se analisar o desempenho dos candidatos nas últimas pesquisas, em relação aos votos válidos, observa-se uma queda nas intenções de voto a Edmilson Rodrigues, que tinha 50% no levantamento realizado no dia 2 de outubro; 45% no dia 23 de outubro e 38% no estudo atual. Priante subiu de 12% para 18%, na comparação das duas primeiras pesquisas, e caiu para 17%, do novo levantamento. Já delegado Eguchi saiu de 7%, foi para 8% e agora está com 13%.

A pesquisa, registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Pará sob o protocolo Nº PA-02952/2020, foi realizada entre os dias 12 e 14 de novembro de 2020, de maneira presencial, com a equipe de entrevistadores utiliza os equipamentos de proteção (EPIs) necessários para garantia da própria saúde e também a dos entrevistados. Foram consultados 602 votantes. A margem de erro máxima estimada é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral.

ESTIMULADA

Considerando os votos totais – ou seja, somando também os bancos, nulos e indecisos – Edmilson Rodrigues aparece com 33% de menções na pesquisa estimulada. Na do dia 2 de outubro ele tinha 39% e na do dia 23 estava com 38%. Priante permanece com os mesmos 15% registrado no levantamento anterior. Já no primeiro estudo feito, ele tinha 10%. Delegado Eguchi estava com 5%, foi para 7% e subiu novamente, sendo mencionado por 11% dos eleitores consultados nesta última pesquisa estimulada.

O desempenho dos demais candidatos foi o seguinte: Thiago Araújo (8%) e Vavá Martins (7%) mantiveram o percentual que registraram na pesquisa anterior, do dia 23 de outubro; Cássio Andrade subiu de 4% para 6% e Gustavo Sefer de 3% para 5%; as citações a Mário Couto, Cleber Rabelo, Dr. Jerônimo e Jair Lopes não chegaram a 1%; e nenhum entrevistado citou Guilherme Lessa. Nesta pesquisa, brancos ou nulos somam 12% e 3% dos entrevistados não sabem ou não responderam.