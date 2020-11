Resultado deve ser conhecido em quase todo o Pará até 20 horas

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE/PA) acredita que até três horas após a votação, quase todos os municípios paraenses saibam o resultado das urnas. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estima que em até no máximo cinco horas do fechamento das urnas, o que ocorrerá às 17 horas do domingo, 15, os resultados das eleições de 2020 serão entregues à população brasileira.

Resultados da eleição sairão em no máximo 5h após fechamento das urnas, prevê TSE

“A expectativa é que nesse eleição, até oito horas da noite, pelo menos 90% dos municípios estejam concluídos e os eleitores saibam o resultado dessas eleições. Os demais, o TRE sempre conta com intercorrências, que é natural acontecer, principalmente falando da dimensão dessa eleição no Pará. Nós temos a intenção de encerrar meia noite, ou seja, fazendo a votação e totalização (dos votos) no mesmo dia”, revelou Felipe Brito, Secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal.

O Pará contará com 1.294 pontos de transmissão de dados, sendo que 437 são pontos de transmissão via satélite, que garantem a transmissão dos números da votação das regiões mais afastadas, como áreas ribeirinhas e de garimpos, reservas indígenas e comunidades quilombolas. Há ainda 748 pontos da JE Conect (da Justiça Eleitoral) e 109 dos postos e cartórios eleitorais.