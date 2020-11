Escolas da rede estadual e municipal passam por desinfecção para votação

Escolas da rede estadual e municipal de ensino, que serão locais de votação nas eleições do próximo domingo (15), estão sendo higienizadas para garantir a segurança dos eleitores ao acessarem esses locais para a votação.

#Higienização • As escolas da rede estadual que servirão de locais de votação passaram por desinfecção e higienização para garantir a segurança dos eleitores no domingo (15). pic.twitter.com/WKTMqrho02 — Seduc Pará (@SeducPara) November 12, 2020

Em Belém, 66 escolas municipais terão urnas



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semec) cerca de 66 escolas municipais foram selecionadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE) para atuarem como locais de votação nas eleições municipais de 2020. A Semec ainda informou que nesta sexta-feira (13) as escolas municipais estão passando por desinfecção para garantir a segurança dos eleitores. A ação também está sendo acompanhada por representantes do TRE.

Na rede estadual, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) ainda não detalhou o número de escolas que passaram pelo processo de desinfecção, mas disse que obedeceu todos os protocolos sanitários recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), garantindo a higienização e a desinfecção de todas as unidades de ensino do Estado, bem como a instalação de pias externas, demarcações de acordo com o distanciamento social permitido e totens de álcool em gel.

Veja como votar com proteção



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) montou um plano de segurança sanitária para as Eleições Municipais 2020. O objetivo é evitar a propagação do novo coronavírus durante a votação. Confira:

- Já sair de casa de máscara – sem a proteção não será permitido o acesso aos locais de votações;

- O eleitor deve levar a própria caneta;

- Para evitar aglomerações, o horário de votação foi ampliado: será das 7h às 17h;

- Os eleitores com mais de 60 anos devem votar, preferencialmente, de 7h às 10h, e terão também uma fila exclusiva;

- Deve se manter a distância mínima de um metro entre as pessoas;

- O eleitor não deve levar crianças e acompanhantes;

- Antes de entrar e ao sair da seção, tem que usar álcool em gel;

- Durante todo o tempo em que estiver na seção, não levar as mãos ao rosto;

- Outra mudança adotada devido à pandemia, é a que essa eleição não ter o uso da biometria.