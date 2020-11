Edmilson e Priante lideram em rejeição dos eleitores, aponta Ibope

O Ibope Inteligência também perguntou aos entrevistados em quais candidatos eles não votariam de jeito nenhum. Novamente, Edmilson Rodrigues e Priante tiveram os maiores índices de rejeição. Edmilson foi mencionado por 37% dos eleitores ouvidos – na primeira pesquisa foi 30% e na segunda 29%. Já Priante foi citado por 29% dos entrevistados – o índice de rejeição dele era 40% no início de outubro e foi para 35%, na pesquisa do dia 23.

Quando se considera o perfil do eleitorado, por segmento, Edmilson Rodrigues é rejeitado, principalmente, pelos que tem entre 35 e 44 anos, sendo apontado por 48% dos entrevistados nessa faixa etária, e pelos evangélicos (47%). O índice de rejeição dele é cai entre os jovens de 25 a 34 anos (28%), os católicos (32%) e as mulheres (33%).

A rejeição de Priante foi mais alta entre os jovens de 25 a 34 anos (34%); os que têm nível superior (33%); brancos (33%) e pessoas que se disseram de outras religiões (38%).

Em relação aos outros candidatos, o índice de rejeição de Thiago Araújo saiu de 13%, foi para 17% e, na última pesquisa, nesta pesquisa, ficou em 20%. Mário Couto é rejeitado por 16% dos entrevistados – nas anteriores os índices foram de 24% e, depois, 27%.

A taxa de rejeição de Vavá Martins e Delegado Federal Eguchi é de 13% cada. Vavá tinha 16% e 17%, nas pesquisas de 2 e 23 de outubro, respectivamente. Já Eguchi tinha índice de rejeição de 11% e 16%, considerando as mesmas pesquisas.

Os demais candidatos tiveram os seguintes índices de rejeição: Cássio Andrade - 11% (era 17% e 15% nas pesquisas anteriores); Gustavo Sefer, 10% (era 18% e 17% nas anteriores); Cleber Rabelo, 8% (registrou 10% e 13% nos levantamentos de outubro); Dr. Jerônimo, 8% (6% e 7% nas anteriores); Jair Lopes, 7% (9% e 11% nas anteriores); Guilherme Lessa, 7% (8%) nas anteriores).

Entre os eleitores consultados, 2% disseram que poderiam votar em todos e 8% não sabem ou preferem não opinar. Os entrevistados podem citar mais de um candidato, por isso os resultados somam mais de 100%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Liberal e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Pará sob o protocolo Nº PA-02952/2020. Ela foi realizada entre os dias 12 e 14 de novembro de 2020, de maneira presencial, com a equipe de entrevistadores utilizando os equipamentos de proteção (EPIs) necessários para garantia da própria saúde e também a dos entrevistados. Foram consultados 602 votantes. A margem de erro máxima estimada é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral.