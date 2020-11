Em pandemia, 86% dos eleitores confirmaram presença nas eleições, diz Ibope

Uma das maiores preocupações da Justiça Eleitoral nessas eleições, além da segurança de eleitores, mesários e demais pessoas que trabalham na linha de frente durante a votação, é a possibilidade de um alto índice de abstenção, por causa da pandemia do novo coronavírus. Por essa razão, o Ibope Inteligência também quis saber se o entrevistado pretendia ou não votar, ou ainda estava em dúvida, levando em conta a pandemia e as medidas restritivas de prevenção. Dos eleitores consultados, 86% afirmaram que “com certeza” iriam comparecer às urnas, índice que pode ser considerado alto, se comparado com o volume de faltosos de anos anteriores.

Nas últimas eleições municipais, em 2016, por exemplo, quase 200 mil pessoas em Belém não compareceram às urnas no primeiro turno, o que representou 19% do total de eleitores. O percentual de pessoas que afirmam que vão votar nesta pesquisa do Ibope chega a 90% entre os entrevistados cuja renda familiar é de até 1 salário mínimo e cai para 80% entre os jovens de 25 a 24 anos.

Ainda conforme a pesquisa Ibope, 10% dos entrevistados ainda estão em dúvida se vão ou não votar. O percentual é maior, chegando a 18%, entre os que consideram a administração do prefeito de Belém ótima/boa e a 16% entre os que têm de 25 a 34 anos.

Já os entrevistados que afirmaram que não irão comparecer para votar somam apenas 4%. O índice maior (7%) também foi registrado entre os que consideram a administração do prefeito de Belém ótima ou boa.