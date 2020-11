Veja o que abre e o que fecha durante o feriado da República e fim de semana de eleições

Por conta das eleições municipais, que ocorrem neste final de semana, muitos órgãos públicos, espaços de lazer e estabelecimentos comerciais sofrerão alterações nos seus horários e esquemas de funcionamento - a partir da sexta-feira (13) e principalmente no domingo (15), quando é lembrada a Proclamação da República e está marcado o primeiro turno da votação das eleições de 2020 em todo o Brasil. Confira as principais mudanças:

Supermercados

Segundo a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), não haverão restrições quanto à abertura de supermercados durante o final de semana. Cada empresa poderá determinar seus horários individualmente, obedecendo os limites de jornadas previstos por lei.

Centro comercial

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém, lojas estabelecidas em vias públicas poderão funcionar das 8h às 18h durante o domingo, dia 15. Além disso, o Sindicato ressaltou que, durante o dia de votação, todos os trabalhadores em estabelecimentos comerciais, independentemente do tipo de estabelecimento, deverão ter jornada de trabalho de no máximo 6h, com direito a 15 minutos de descanso e 1h extra opcional, que deverá ser paga e não compensada.

Bancos

Segundo informou o Sindicato dos Bancários do Pará, as agências bancárias funcionarão normalmente nesta sexta (13) e na segunda-feira (16).

Órgãos públicos e saúde

Segundo o governo do Pará, todos os órgãos estaduais funcionarão em seus horários normais durante o final de semana.

A Secretaria Municipal de Saúde informou por nota que os Hospitais de Pronto Socorro Humberto Maradei Pereira (Guamá) e Mário Pinotti (Umarizal), assim como as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, Sacramenta, Terra Firme, Jurunas e Marambaia e o Hospital Geral de Mosqueiro, funcionarão normalmente tanto no sábado (14), quanto no domingo (15), feriado de Proclamação da República e dia das eleições.

Também atenderão normalmente as Unidades Municipais de Saúde com urgência e emergência do Jurunas, Tapanã, Outeiro, Cotijuba, Carananduba, Baía do Sol, Bengui e Icoaraci.

O expediente é normal também para a Central de Regulação de Leitos, a urgência e emergência odontológica do Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (Cemo), a Central de Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e o Centro de Informações Toxicológicas de Belém (CIT).

A Prefeitura de Belém e o governo do Pará confirmaram que os horários de funcionamento de seus outros órgãos públicos serão mantidos nesta sexta-feira (13) e segunda (16).

Espaços de lazer e parques

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou que o Bosque Rodrigues Alves abrirá nesta sexta-feira (13) e sábado (14), de 8h às 14h, com bilheteria fechando às 13h. Já no domingo (15), o espaço ficará fechado por conta das eleições. O retorno ao funcionamento normal será apenas na quarta-feira (18).

Já a Estação das Docas abrirá um pouco mais tarde no domingo, às 11h da manhã, retornando ao horário de funcionamento normal a partir da segunda-feira, com abertura às 10h e fechamento à meia-noite.

Durante o domingo, o Parque Zoobotânico Mangal das Garças estará fechado. Como o local costuma fechar às segundas para manutenção, o retorno das atividades será apenas na terça-feira (17).

O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna estará excepcionalmente aberto ao público durante o domingo, abrindo às 6h e fechando às 12h. Na segunda-feira (16) o local retorna ao horário normal, das 6h às 17h. É válido lembrar que o Parque do Utinga fecha todas às terças-feiras para manutenção.

Parque do Utinga abre até meio-dia no domingo de eleições (Thiago Gomes / O Liberal)

Bares, boates, clubes, sedes e restaurantes

Embora possam funcionar conforme programações e horários próprios nesse fim de semana, no domingo (15) das eleições a legislação proíbe a venda e até mesmo distribuição gratuita de bebida alcoólica e o seu consumo, bem como também não permite festas e eventos similares.

A Polícia Civil do Pará determinou em portaria publicada na quarta-feira (11), no Diário Oficial do Estado, que estão proibidos a venda e fornecimento, mesmo que gratuito, de bebidas alcoólicas e também a realização de festas dançantes em clubes, casas de show, dancings, boates, bares e similares. A medida passa a valer a partir da meia-noite de sábado (14) para domingo (15) e deve ser cumprida até 18h do domingo.

Estação das Docas: domingo será de Lei Seca, até 18h (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Shoppings

Shopping Metrópole Ananindeua

- Sábado (14) e segunda (16): funcionamento normal;

- Domingo: lojas: das 12h às 22h;

- Praça de alimentação e lazer: das 12h às 22h;

- Cinema: conforme a programação.

Shopping Pátio Belém

- Sábado (14) e segunda (16): funcionamento normal;

- Domingo: lojas: das 13h às 21h;

- Praça de alimentação: das 12h às 22h;

- Restaurante: das 12h às 21h;

- Academia: das 9h às 15h;

- Cinema: conforme a programação

Parque Shopping

- Sábado (14) e segunda (16): funcionamento normal;

- Domingo: lojas: das 13h às 21h;

- Praça de alimentação: das 11h às 22h;

- Cinema: conforme a programação

Boulevard Shopping

- Sábado (14) e segunda (16): funcionamento normal;

- Domingo: lojas: das 13h às 21h;

- Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h;

- Restaurantes: das 11h às 24h;

- Cinema: conforme a programação

Bosque Grão Pará

- Sábado (14) e segunda (16): funcionamento normal;

- Domingo: lojas: das 13h às 21h;

- Praça de alimentação: das 12h às 22h;

- Áreas de lazer: das 12h às 22h;

- Cinema e restaurantes conforme a programação de cada.

Castanheira

- Sábado (14) e segunda (16): funcionamento normal;

- Domingo: lojas: das 11h às 21h;

- Praça de alimentação: das 11h às 22h;

- Parque de diversões: das 14h às 22h;

- Academia e cinema: conforme a programação de cada.