TRE entrega urnas eletrônicos em regiões de difícil acesso no Pará

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE/PA) está finalizando a entrega das urnas eletrônicas aos locais de votação, inclusive realizando transporte multimodal para chegar às regiões de mais difícil acesso, que exigem o uso de carro, barco e helicóptero. “Sábado é um dia bastante importante porque praticamente todos os preparatórios já foram realizados. No entanto, aquelas localidades de mais difícil acesso, é o momento em que as urnas são deslocadas. Eu cito como exemplo os mais de 800 locais que ficam em regiões ribeirinhos”, explica Felipe Brito, Secretário de Tecnologia da Informação do TRE/PA.

Como esses locais, normalmente, não resguardam condições necessárias para que as urnas passem muito tempo por lá, o transporte começa a ser feito na véspera do pleito. Hoje, saíram embarcações levando os equipamentos utilizados na votação, mesários e em muitas situações, homens das forças de segurança.

Entre as regiões que tiveram o transporte das urnas programado para hoje, está o Arquipélago do Marajó e Oeste paraense.

Equipe do TRE em aldeia, em Aveiro (Divulgação)

Na Região Metropolitana, a distribuição das urnas aos locais de votação começou na sexta (13), e neste sábado, a maioria das seções já está sendo montada para receber os eleitores. O trabalho de transporte dos equipamentos para os locais de votação só termina na madrugada de domingo, com o envio para algumas localidades, entre elas a região ribeirinha de Belém.

Em todo o Pará, serão utilizadas 17.717 urnas durante a votação, em cerca de 18 mil seções eleitorais – existe a possibilidade de uma mesma urna eletrônica atender mais de uma seção. Além disso, a Justiça Eleitoral conta com mais de dois mil equipamentos de contingência, preparados para substituir algum que dê problema durante a votação.

Após chegarem ao local onde funcionarão as seções, é garantido o armazenamento e segurança das urnas eletrônicas, até o horário da votação. O técnico de urna ou uma pessoa responsável, fica guardando os equipamentos e também há notificação das forças policiais. Todas as urnas são lacradas e programadas para que não funcionem em período anterior às 7 horas da manhã do dia 15 de novembro, que é a data do 1º turno.