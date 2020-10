EXCLUSIVO: Ibope solta pesquisa dos candidatos à Prefeitura de Belém; veja o resultado

Nova pesquisa Ibope encomendada pela TV Liberal e divulgada neste sábado (24), com as intenções de voto para a Prefeitura de Belém nas eleições 2020, mostra que o candidato do PSOL, Edmilson Rodrigues, continua na frente, com 38% das menções (ele tinha 39% na rodada anterior). Priante (MDB) passa a ser mencionado por 15% do eleitorado (eram 10%, na pesquisa do dia 02 de outubro). Thiago Araujo (Cidadania) passou a ser o terceiro candidato mais citado pelos eleitores que responderam ao levantamento, saindo 4% para 8%. Em quarto lugar, está o Delegado Federal Eguchi (Patriota), que passou de 5% para 7%, mesmo percentual que tem agora Vavá Martins, do Republicanos, que na rodada anterior tinha 4%.

Já Cássio Andrade (PSB) permanece com 4% das respostas. Segundo o Ibope, Gustavo Sefer (PSD), tem 3% das intenções de voto. Mario Couto (PRTB); Cleber Rabelo (PSTU) e Guilherme Lessa (PTC) tiveram 1% das menções.

A pesquisa presencial realizada pelo Ibope Inteligência foi encomendada pela TV Liberal e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Pará sob o protocolo Nº PA 04432/2020. Ela ouviu 602 eleitores da área em estudo, entre os dias entre os dias 21 e 23 de outubro de 2020. Os entrevistadores utilizaram os equipamentos de proteção (EPIs) necessários para garantia da própria saúde e também a dos entrevistados.

A margem de erro máxima estimada da pesquisa é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados e o nível de confiança é de 95%, ou seja, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%.

PESQUISA ESTIMULADA

Pergunta: Se a eleição para Prefeito de Belém fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada)

Edmilson Rodrigues (PSOL): 38% (tinha 39% na anterior)

Priante (MDB): 15% (tinha 10% na anterior)

Thiago Araujo (CIDADANIA): 8% (tinha 4% na anterior)

Delegado Federal Eguchi (PATRIOTA): 7% (tinha 5% na anterior)

Vavá Martins (REPUBLICANOS): 7% (tinha 4% na anterior)

Cassio Andrade (PSB): 4% (tinha 4% na anterior)

Gustavo Sefer (PSD): 3% (tinha 5% na anterior)

Mario Couto (PRTB): 1% (tinha 4% na anterior)

Guilherme Lessa (PTC): 1% (tinha 1% na anterior)

Dr Jeronimo (PMB): 0 (tinha 2% na anterior)

Cleber Rabelo (PSTU): 0 (tinha 1% na anterior)

Jair Lopes (PCO): 0 (tinha 1% na anterior)

Branco/nulo: 10% (tinha 16% na anterior)

Não sabe/não respondeu: 5% (tinha 5% na anterior)

PESQUISA ESPONTÂNEA

O Ibope fez ainda o levantamento da intenção de voto espontânea (quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao eleitor). Essa pesquisa também apontou Edmilson Rodrigues na frente, mas com 32% das menções (na pesquisa anterior ele estava com 25%).

Em seguida, vem Priante, com 11%. Thiago Araújo e Vavá Martins apareceram empatados, com 5%. Delegado Federal Eguchi foi mencionado por 4% dos entrevistados e Cássio Andrade teve 2% das menções. Gustavo Sefer e Guilherme Lessa empataram com 1%. Os demais candidatos não chegaram a 1%.

Neste questionamento, os eleitores que votam branco ou nulo foi de 15% e os que não sabem ou preferiram não opinar somaram 24%.