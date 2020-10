Priante é o candidato com maior índice de rejeição, aponta pesquisa do Ibope

O Ibope também perguntou aos entrevistados em quem eles não votariam de jeito nenhum, e as respostas mostraram que o candidato do MDB, Priante, continua sendo o mais rejeitado entre os eleitores. Ele foi citado por 35% dos que responderam ao questionamento - os entrevistados podem citar mais de um candidato, por isso, os resultados somam mais de 100%. Depois de Priante, vem Edmilson Rodrigues, com 29%. Na primeira pesquisa, os dois também tiveram os maiores índices de rejeição.

Logo atrás de Edmilson, apareceu Mário Couto, apontado por 27% dos eleitores como um dos candidatos em quem eles não votariam de jeito nenhum. Ainda em relação ao índice de rejeição, Gustavo Sefer, Thiago Araújo e Vavá Martins ficaram com 17% cada. Depois dele, na ordem dos mais citados, vieram Delegado Eguchi (16%), Cássio Andrade (15%), Cleber Rabelo (13%), Jair Lopes (11%), Guilherme Lessa (8%) e Dr. Jerônimo (7%).

Segundo a pesquisa, 7% não sabem ou preferiram não opinar e 1% responderam, de maneira espontânea, que poderia votar em todo.

REJEIÇÃO

Pergunta: Dentre estes candidatos a Prefeito de Belém, em qual o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum? Algum outro?

Priante: 35%

Edmilson Rodrigues: 29%

Mario Couto: 27%

Gustavo Sefer: 17%

Vavá Martins: 17%

Thiago Araújo: 17%

Delegado Federal Eguchi: 16%

Cassio Andrade: 15%

Cleber Rabelo: 13%

Jair Lopes: 11%

Guilherme Lessa: 8%

Dr. Jerônimo: 7%

Poderia votar em todos (resposta espontânea): 1%

Não sabem ou preferem não opinar: 7%