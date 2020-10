Ibope aponta tendência de 2º turno nas eleições para Prefeito de Belém

Conforme o levantamento feito pelo Ibope, o cenário de um eventual segundo turno não está definido na capital paraense. Enquanto Edmilson Rodrigues segue isolado na liderança, outros quatro candidatos estão tecnicamente empatados, em segundo lugar: Priante, Thiago Araújo, Delegado Eguchi e Vavá Martins. Pela margem de erro, que é de 4% para mais e para menos, Priante varia de 19% a 11%, enquanto Thiago chega a 12%. Eguchi e Vavá, com a margem de erro, alcançam 11%.

Para facilitar a comparação com os resultados oficiais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais, o Ibope também apresentou votos válidos, que corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos. O levantamento mostrou que o cenário atual, em Belém, leva a um 2º turno, já que para ser eleito no 1º turno, o candidato precisa ter 50% mais um dos votos válidos na apuração oficial.

Em relação aos votos válidos, Edmilson aparece com 45%; Priante com 18%; Thiago Araújo com 10% e Delegado Eguchi e Vavá Martins empatados com 8%.

Na simulação de um eventual segundo turno, entre os que aparecem em primeiro e segundo lugar na pesquisa, Edmilson Rodrigues tem o melhor resultado, com 50%, contra 30% eleitores que votariam em Priante. Outros 17% responderam que votariam em branco ou nulo e 2% não sabem ou preferiram não opinar.