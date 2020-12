Zidane revela quem é o melhor atacante francês da história

A França é um dos maiores celeiros do futebol e já produziu grandes jogadores, sobretudo no setor do ataque. O mundo já assistiu a Fontaine, Henry, Trezeguet, além de Mbappé da nova geração, mas para Zidane, técnico do Real Madrid e um dos maiores atletas do país, o melhor centroavante francês é Karim Benzema.

- Para mim, Benzema é o melhor atacante francês da história. Está demonstrando isso. Para mim é o melhor, está claríssimo. É o jogador mais talentoso e não é um nove puro. Ele não tem só gol de cabeça e isso é o que eu mais gosto.

O atacante merengue foi decisivo mais uma vez na última terça-feira ao marcar dois gols na vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao em rodada antecipada pelo Campeonato Espanhol. O atleta também foi decisivo para a classificação do time na Liga dos Campeões ao balançar as redes duas vezes diante do Borussia Monchengladbach na última quarta-feira.