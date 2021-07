Zico participa de revezamento de tocha olímpica no Japão: 'Meu país me negou essa oportunidade'

No último sábado, o ídolo do Flamengo e da seleção brasileira, Zico participou do revezamento da tocha da tocha olímpica para a Olimpíada de Tóquio. Um dos responsáveis pela introdução do futebol no Japão, Arthur Antunes Coimbra já havia confirmado sua presença na condução em junho deste ano. Emocionado, publicou o momento nas redes sociais e relembrou a honraria que não recebeu nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.+ Confira os resultados da Eurocopa!

- Um dia inesquecível em minha vida. Muitas coisas aconteceram em minha vida quando chegava Olimpíadas. Quase parei de jogar futebol por causa de ter sido cortado, não pelo corte em si porque todo tecnico precisa ter liberdade para convocação, mas por ja cedo ter duvida em confiar na palavra das pessoas - escreveu Zico.

- Depois no meu País e na minha cidade terem me negado essa oportunidade de carregar a Tocha Olímpica. Hoje realizei meu sonho de participar de uma Olimpíada. Agradeço o Kashima Antlers, a cidade de Kashima e ao Japão por terem me dado essa oportunidade - completou.

Zico carregou a tocha olímpica na cidade de Kashima, onde atuou de 1991 a 1994 e onde é diretor técnico do Kashima Antlers.

- Fiquei emocionado e posso dizer que tranquilamente considero encerrado meu ciclo esportivo que Deus me proporcionou. Corri junto com jogadores com quem joguei, Honda, e dirigi tanto no Kashima como na Seleção Japonesa, Nakata Koji, Takayuki Suzuki e Narahashi, que tão bem representaram o Kashima Antlers - pontuou.

- Fica aqui meu agradecimento a todos que me enviaram mensagens de carinho e ao povo japonês pelo respeito e gratidão a minha dedicação ao desenvolvimento do futebol japonês - concluiu.