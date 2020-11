Zé Roberto diz que VAR diminuiu sua vontade de assistir futebol: 'Cada rodada uma polêmica nova'

O ex-jogador Zé Roberto confessou que tem perdido a vontade de assistir futebol por conta das polêmicas envolvendo o árbitro de vídeo. Para ele, uma revisão do uso do VAR no Brasil se faz necessária, pois sua má aplicação está confundindo e tirando a paciência dos jogadores e torcedores.

- Precisamos rever com muita urgência a aplicação do VAR. Cada jogo, cada fim de semana a gente tem uma polêmica nova, uma discussão nova. Muito tempo para rever os lances em campo. É uma questão que tira a paciência dos jogadores, dos torcedores e está trazendo muita confusão para o futebol, que sempre foi simples. Essa simplicidade, infelizmente, por conta de muita polêmica, muitos erros - disse Zé em participação nesta tarde no programa "Seleção SporTV".

- A gente poderia simplificar revendo algumas aplicações do VAR. Vou confessar: chega o fim de semana e eu, que sempre tive muito gosto de ver futebol, essa vontade tem ficado para trás por conta dessas - completou.

Na última quarta-feira, as partidas Ceará x São Paulo e Coritiba x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro tiveram polêmicas de arbitragem.