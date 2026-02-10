Zakaria Labyad, reforço do Corinthians, é amigo de Memphis e já fez gol no Flamengo

O Corinthians está próximo de anunciar o quinto reforço para a temporada 2026. Trata-se de Zakaria Labyad, meia marroquino de 32 anos, com passagem pelo futebol europeu. O jogador depende apenas de exames médicos e assinatura de contrato para ser oficializado como novo atleta do time alvinegro. No domingo, ele acompanhou a derrota no clássico com o Palmeiras, pelo Paulistão, na Neo Química Arena.

Labyad foi uma indicação de Memphis Depay ao Corinthians. O holandês tem contrato somente até junho e uma renovação está distante de acontecer neste momento. Ainda assim, o atacante tem uma postura bastante participativa no dia a dia do clube. Por isso, a sugestão do jogador foi levada em consideração pelo departamento de análise de mercado, que deu o aval para a contratar o marroquino.

Pesou a favor da contratação o fato de Labyad estar livre no mercado, ou seja, o Corinthians não precisou pagar uma compensação financeira a outro clube para fechar com o meia. Com R$ 2,8 bi de dívida, o departamento de futebol, liderado pelo executivo Marcelo Paz, vem sendo criativo nas contratação de jogadores e fechando acordos sem custos adicionais. Em contrapartida, Dorival deixou claro, em entrevista coletiva, que o marroquino não foi um pedido seu à diretoria.

"Com relação ao Zakaria, não foi um pedido meu, mas estou aqui para treinar a equipe. Conheço pouco o atleta, tive algumas informações com o Memphis. Que venha, vai ser tratado muito bem. Não tem problema não ser indicação do treinador. Vai ser um atleta importante e que possa estar em suas melhores condições para lutar pelo seu espaço", disse o treinador, que já externou a necessidade de reforços no Corinthians.

Filho de pais marroquinos, Labyad nasceu na Holanda e foi revelado nas categorias de base do PSV, assim como Memphis Depay. A dupla atuou junta pelo time holandês no início da década de 2010. Juntos, venceram a KNVB Cup (título semelhante à Copa do Brasil) na temporada 2011/12.

Labyad viveu seu melhor momento no Ultrecht na temporada 2017/18, quando fez 75 jogos, marcou 22 gols e distribuiu 13 assistências. Em 2018/19, também viveu bom momento defendendo o Ajax, disputando 54, balançando as redes 13 vezes e anotando 10 passes para gol.

Em 2019, quando defendia o Ajax, Labyad marcou diante do Flamengo no empate por 2 a 2 pelo Torneio da Flórida, competição de pré-temporada realizada nos Estados Unidos. O meia também converteu sua cobrança na disputa por penalidades, mas não conseguiu evitar a derrota do gigante holandês, por 4 a 3, na marca da cal.

Ele também passou passou pelo Sporting, de Portugal, e Fulham, da Inglaterra. Desde 2024, Labyad esteve longe dos holofotes, no futebol chinês, onde defendeu Dalian Yingbo e Yunnan Yukun. Ao longo de duas temporadas, disputou 56 partidas, marcando 12 gols e distribuindo 13 assistências.