Zagueiro revela Chelsea focado no Palmeiras e motivado no Mundial: 'Não pensamos em férias'

Declarações da Fifa de que o Chelsea não estava interessado no Mundial de Clubes por causa das tantas reclamações não caíram bem no elenco do time inglês. E o zagueiro Colwill tratou de garantir o contrário. Nesta sexta-feira, a equipe encara o Palmeiras pelas quartas de final e os europeus tentarão provar sua motivação na competição.

O técnico Enzo Maresca reclamou muito das paralisações dos jogos por causa dos protocolos climáticos nos Estados Unidos. A partida das oitavas contra o Benfica, por exemplo, ficou 1h55 parada. O time inglês vencia por 1 a 0 e tinha o domínio do jogo quando, aos 40 do segundo, veio a pausa. Os portugueses empataram e a vaga veio somente na prorrogação, com 4 a 1.

Mesmo com a Fifa "sugerindo" que o Chelsea parecia querer descanso, Colwill falou em nome do grupo e disse justamente o oposto. "Ir o mais longe possível (no Mundial) seria incrível. No fim das contas, não estamos pensando em férias", garantiu, mostrando foco nas quartas de final.

"Acho que a torcida é a principal força para nós. Sentimos a energia deles quando jogamos e sabemos o que eles querem que façamos, que é vencer. Eles nunca nos deixarão esquecer disso. Eles nos incentivam a tentar vencer pelo clube, e acho que eles são a principal força para lembrarmos disso (contra o Palmeiras)."

O defensor de 22 anos vem se firmando no time de Enzo Maresca, mas admite que ainda busca o ritmo e desempenho que gostaria. Parar o ataque palmeirense nesta sexta-feira, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, será um grande teste pessoal a Colwill.

"Defender o um contra um tem sido difícil nesta temporada, mas acho que provei que estava melhorando um pouco no final. Há tantas maneiras de melhorar meu jogo e chegar onde quero para ajudar o time", avaliou.

O defensor admite que vem se cobrando ao máximo para alcançar o ápice na carreira. "Se você quer ser o melhor e se esforçar para alcançar as melhores coisas possíveis, precisa ser duro consigo mesmo. Tenho as pessoas certas ao meu redor que me ajudam a me impulsionar e me manter com os pés no chão para ser a melhor versão de mim mesmo."