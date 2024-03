Zagueiro do São Paulo é visto em balada dos EUA com colega de 16 anos

Roberto Arboleda, zagueiro do São Paulo, foi alvo de uma polêmica ao ser flagrado em uma boate na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, acompanhado do meia Kendry Paes, de 16 anos, e do atacante Gonzalo Plata, seus companheiros na Seleção Equatoriana.

O registro dos atletas foi divulgado nas redes sociais através da página ‘La Data’. Nas gravações feitas no último sábado (23), Arboleda aparece exibindo um maço de dinheiro dentro da boate ao lado de uma mulher. Segundo a publicação, as imagens teriam sido registradas um dia antes da partida entre a Seleção do Equador e a Itália, no domingo (24/3).

Alvo de críticas na web, o atacante equatoriano se defendeu afirmando que estava em seu momento de folga, o que foi negado no comunicado da Federação Equatoriana de Futebol. De acordo com a entidade, a folga dos jogadores ocorreu entre as 14h às 20h30 de sexta-feira (22).

A FEF afirmou que irá avaliar o ocorrido. “Foram divulgadas imagens de acontecimentos contrários aos valores e princípios que defendemos e promovemos como instituição, aos quais serão motivo de análise para futuras convocações. Reiteramos nosso compromisso com o futebol equatoriano”, declarou a entidade.

Ainda nas redes sociais, o zagueiro ironizou o ocorrido. “A partir de agora, nos meus dias de folga, vou começar a ler a Bíblia, porque nem sequer posso me divertir”, disse.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)