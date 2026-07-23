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Zagueiro do Inter se manifesta após causar fratura em Gabriel Pec, do Cruzeiro: 'Lance infeliz'

Jogador colorado afirmou que jamais teve a intenção de causar a lesão e que já entrou em contato com o atleta cruzeirense para pedir desculpas.

Estadão Conteúdo

O zagueiro Victor Gabriel, do Internacional, se posicionou pelas redes sociais após causar uma fratura na perna de Gabriel Pec, do Cruzeiro, em jogo disputado na quarta-feira, 22. O time mineiro venceu por 2 a 1, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

Aos 13 minutos do segundo tempo, quando o Cruzeiro vencia por 1 a 0, Victor Gabriel deu uma entrada muito dura em Gabriel Pec, que fazia a estreia oficial pela equipe de Minas. O defensor do Inter foi expulso depois da jogada.

O atleta cruzeirense ficou caído no gramado, com um sangramento na perna esquerda. O jogador foi levado ao vestiário, recebendo pontos no local da lesão. Gabriel Pec foi diagnosticado com uma fratura na tíbia e terá que passar por cirurgia. O Cruzeiro ainda não revelou quanto tempo ele ficará afastado dos gramados.

"Lamento profundamente o ocorrido de ontem na partida contra o Cruzeiro. Foi um lance infeliz. Jamais foi minha intenção causar qualquer lesão ou prejudicar um colega de profissão", escreveu Victor Gabriel.

"Durante toda a minha carreira fui um jogador leal e a favor do jogo limpo. Esta foi minha primeira expulsão no profissional e trabalharei para que outras não aconteçam. Entrei em contato ontem mesmo com o Gabriel para pedir minhas sinceras desculpas e desejar uma pronta recuperação", complementou.

Victor Gabriel demonstrou enorme abatimento ao deixar o gramado na quarta. O zagueiro chorou e foi consolado pelo técnico Paulo Pezzolano e por alguns jogadores de Internacional e Cruzeiro.

O PRONUNCIAMENTO DE VICTOR GABRIEL: "Lamento profundamente o ocorrido de ontem na partida contra o Cruzeiro. Foi um lance infeliz. Jamais foi minha intenção causar qualquer lesão ou prejudicar um colega de profissão.

Durante toda a minha carreira fui um jogador leal e a favor do jogo limpo. Esta foi minha primeira expulsão no profissional e trabalharei para que outras não aconteçam.

Entrei em contato ontem mesmo com o Gabriel para pedir minhas sinceras desculpas e desejar uma pronta recuperação.

Venho também pedir perdão à torcida do Internacional pela minha conduta.

Continuarei empenhado todos os dias em dar o meu melhor pelo Clube do Povo."

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