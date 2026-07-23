Zagueiro do Inter se manifesta após causar fratura em Gabriel Pec, do Cruzeiro: 'Lance infeliz' Jogador colorado afirmou que jamais teve a intenção de causar a lesão e que já entrou em contato com o atleta cruzeirense para pedir desculpas. Estadão Conteúdo 23.07.26 15h52 O zagueiro Victor Gabriel, do Internacional, se posicionou pelas redes sociais após causar uma fratura na perna de Gabriel Pec, do Cruzeiro, em jogo disputado na quarta-feira, 22. O time mineiro venceu por 2 a 1, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Aos 13 minutos do segundo tempo, quando o Cruzeiro vencia por 1 a 0, Victor Gabriel deu uma entrada muito dura em Gabriel Pec, que fazia a estreia oficial pela equipe de Minas. O defensor do Inter foi expulso depois da jogada. O atleta cruzeirense ficou caído no gramado, com um sangramento na perna esquerda. O jogador foi levado ao vestiário, recebendo pontos no local da lesão. Gabriel Pec foi diagnosticado com uma fratura na tíbia e terá que passar por cirurgia. O Cruzeiro ainda não revelou quanto tempo ele ficará afastado dos gramados. "Lamento profundamente o ocorrido de ontem na partida contra o Cruzeiro. Foi um lance infeliz. Jamais foi minha intenção causar qualquer lesão ou prejudicar um colega de profissão", escreveu Victor Gabriel. "Durante toda a minha carreira fui um jogador leal e a favor do jogo limpo. Esta foi minha primeira expulsão no profissional e trabalharei para que outras não aconteçam. Entrei em contato ontem mesmo com o Gabriel para pedir minhas sinceras desculpas e desejar uma pronta recuperação", complementou. Victor Gabriel demonstrou enorme abatimento ao deixar o gramado na quarta. O zagueiro chorou e foi consolado pelo técnico Paulo Pezzolano e por alguns jogadores de Internacional e Cruzeiro. O PRONUNCIAMENTO DE VICTOR GABRIEL: "Lamento profundamente o ocorrido de ontem na partida contra o Cruzeiro. Foi um lance infeliz. Jamais foi minha intenção causar qualquer lesão ou prejudicar um colega de profissão. Durante toda a minha carreira fui um jogador leal e a favor do jogo limpo. Esta foi minha primeira expulsão no profissional e trabalharei para que outras não aconteçam. Entrei em contato ontem mesmo com o Gabriel para pedir minhas sinceras desculpas e desejar uma pronta recuperação. Venho também pedir perdão à torcida do Internacional pela minha conduta. Continuarei empenhado todos os dias em dar o meu melhor pelo Clube do Povo." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Inter zagueiro fratura Gabriel Pec COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu: volante afirma viver melhor momento da carreira e cita Júnior Rocha: ‘crédito ao técnico' Caio Mello foi titular em quase todas as partidas do ano e já marcou cinco vezes pelo Papão 23.07.26 19h17 FUTEBOL Lembra dele? Vinculado ao Paysandu até 2028, goleiro é emprestado ao Ceará na Série B Goleiro 28 anos chega por empréstimo até o fim de 2026 após passagem pelo São Bernardo; clube cearense também negocia reforço do Remo 23.07.26 18h00 FUTEBOL Matheus Felipe é regularizado e pode estrear pelo Remo contra o Corinthians Time azulino já regularizou os três reforços anunciados nesta janela 23.07.26 12h25 mais esportes World Trail Races retorna ao Pará com etapa em Serra Pelada Evento terá percursos de 4 km, 6 km e 10 km, além de provas para o público infantil 23.07.26 11h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Pikachu aponta desconcentração como fator decisivo na derrota do Remo para o Corinthians Lateral-direito avalia que equipe azulina perdeu o controle da partida após sofrer o primeiro gol e já mira confronto direto em casa para reagir na Série A 23.07.26 22h47 Futebol Paysandu: volante afirma viver melhor momento da carreira e cita Júnior Rocha: ‘crédito ao técnico' Caio Mello foi titular em quase todas as partidas do ano e já marcou cinco vezes pelo Papão 23.07.26 19h17 ENTRADA VIOLENTA Zagueiro do Inter se manifesta após causar fratura em Gabriel Pec, do Cruzeiro: 'Lance infeliz' Jogador colorado afirmou que jamais teve a intenção de causar a lesão e que já entrou em contato com o atleta cruzeirense para pedir desculpas. 23.07.26 15h52 Nations League Croácia x Portugal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (18/11) pela Liga das Nações Croácia e Portugal jogam pela Nations League hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 18.11.24 15h45