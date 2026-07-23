Remo em dia de máxima visibilidade Carlos Ferreira 23.07.26 10h55 Além de ser o fechamento da rodada e do turno da Série A, o jogo é contra o Corinthians. Isso significa que o Remo vai ter visibilidade máxima, hoje, 19:30, em transmissão de tv e streaming para diversos países. Para o clube, projeção da marca. Para os atletas, oportunidade de se mostrar para o mercado internacional. Essa conjuntura deve tornar o time paraense mais atento e competitivo, num jogo que desafia a concentração e a aplicação dos azulinos. O Corinthians tem lá os seus problemas, mas não deixa de ser um gigante, principalmente sob a energia da sua torcida. A chance do Remo está em marcação forte e organizada, e nas transições rápidas para o ataque. O crescimento do Leão Azul no campeonato é motivo bastante para dar esperança, desde que o time de Léo Condé venha para esse pós Copa com a mesma pujança que o levou à terceira melhor campanha das cinco últimas rodadas anteriores à Copa do Mundo. Sistema defensivo do Papão Se o Paysandu tornou-se o segundo mais vazado da Série C com 19 gols (junto com Amazonas e Ypiranga), é por ineficiência de todo o sistema defensivo. Todo o serviço de marcação desabou. A última linha de defesa e o goleiro ficaram mais expostos. Agora, a comissão técnica trabalha para resgatar o espírito competitivo do time, que nas melhores jornadas era muito guerreiro. Era...! Nenhum serviço tático vai funcionar sem entrega física. Esse é o ponto em questão. Se o time voltar a ser guerreiro, em conexão com a torcida, se classifica sem susto e sobe sem drama à Série B. BAIXINHAS * Dos cinco acessos já conquistados pelo Paysandu no Campeonato Brasileiro, dois foram da Série B para a Série A (1991 e 2001) e três de C para B (2012, 2014, 2023). O Papão foi duas vezes campeão da Série B e tem um vice na Série C. • O lateral Edilson é o único remanescente do time do acesso de 2023: Matheus Nogueira; Edilson, Wellington Carvalho, Wanderson, Kevyn; João Vieira, Alencar, Robinho; Nicolas Careca, Mário Sérgio e Vinícius Leite. Técnico: Hélio dos Anjos. * Oito jogos em um mês, pela Série A e Copa do Brasil. A maratona que vem por aí para os azulinos deve trazer suspensões e lesões. Isso já está previsto e haverá todo um trabalho preventivo para minimizar. O fato é que será testado no elenco o potencial de recompor o time nas substituições sem perda de rendimento. Vejamos! * Zagueiro Marlon e o atacante Alef Manga são os atletas que mais jogaram pelo Remo nesta Série A: 18 jogos, cada. Na temporada toda o líder dessa estatística é Yago Pikachu com 30 jogos. Pikachu é também o principal artilheiro do Leão Azul este ano com seis gols, seguido por Alef Manga com cinco, Gabriel Taliari e Jajá com quatro. * Neste Campeonato Brasileiro o Remo vai completar 17 rodadas na zona do rebaixamento. Ficou duas vezes na 16a posição. No mais, duas vezes na lanterna, sete na penúltima e sete na 18a posição. O Remo está disputando a sua 14a edição na elite, pela primeira vez nos pontos corridos. * É comovente o drama de Matheus Vargas, volante do Paysandu. Lesão grave em 2025 quando estava em vias de transferência para o exterior. Longa recuperação, volta a campo e nova lesão grave, nova cirurgia, infecção e mais uma cirurgia para retirada de secreção. Isso tudo no período de um ano. * Jogo Corinthians x Remo, às 19:30, será transmitido pelo SporTV e pelo Premiere. Causa preocupação o gramado da Arena do Corinthians que teve troca recente do gramado e ainda está soltando placas. Risco para os atletas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Carlos Ferreira Remo em dia de máxima visibilidade 23.07.26 10h55 Carlos Ferreira Amanhã, Ivan ou Marcelo Rangel? 22.07.26 11h02 Carlos Ferreira Remo e Corinthians, dois times em reação 21.07.26 11h11 Carlos Ferreira Um ex-Corinthians na zaga do Leão 17.07.26 10h37