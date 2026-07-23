Remo em dia de máxima visibilidade

Além de ser o fechamento da rodada e do turno da Série A, o jogo é contra o Corinthians. Isso significa que o Remo vai ter visibilidade máxima, hoje, 19:30, em transmissão de tv e streaming para diversos países.

Para o clube, projeção da marca. Para os atletas, oportunidade de se mostrar para o mercado internacional. Essa conjuntura deve tornar o time paraense mais atento e competitivo, num jogo que desafia a concentração e a aplicação dos azulinos. O Corinthians tem lá os seus problemas, mas não deixa de ser um gigante, principalmente sob a energia da sua torcida.

A chance do Remo está em marcação forte e organizada, e nas transições rápidas para o ataque. O crescimento do Leão Azul no campeonato é motivo bastante para dar esperança, desde que o time de Léo Condé venha para esse pós Copa com a mesma pujança que o levou à terceira melhor campanha das cinco últimas rodadas anteriores à Copa do Mundo.

Sistema defensivo do Papão

Se o Paysandu tornou-se o segundo mais vazado da Série C com 19 gols (junto com Amazonas e Ypiranga), é por ineficiência de todo o sistema defensivo. Todo o serviço de marcação desabou. A última linha de defesa e o goleiro ficaram mais expostos. Agora, a comissão técnica trabalha para resgatar o espírito competitivo do time, que nas melhores jornadas era muito guerreiro. Era...!



Nenhum serviço tático vai funcionar sem entrega física. Esse é o ponto em questão. Se o time voltar a ser guerreiro, em conexão com a torcida, se classifica sem susto e sobe sem drama à Série B.

BAIXINHAS

* Dos cinco acessos já conquistados pelo Paysandu no Campeonato Brasileiro, dois foram da Série B para a Série A (1991 e 2001) e três de C para B (2012, 2014, 2023). O Papão foi duas vezes campeão da Série B e tem um vice na Série C.

• O lateral Edilson é o único remanescente do time do acesso de 2023: Matheus Nogueira; Edilson, Wellington Carvalho, Wanderson, Kevyn; João Vieira, Alencar, Robinho; Nicolas Careca, Mário Sérgio e Vinícius Leite. Técnico: Hélio dos Anjos.

* Oito jogos em um mês, pela Série A e Copa do Brasil. A maratona que vem por aí para os azulinos deve trazer suspensões e lesões. Isso já está previsto e haverá todo um trabalho preventivo para minimizar. O fato é que será testado no elenco o potencial de recompor o time nas substituições sem perda de rendimento. Vejamos!

* Zagueiro Marlon e o atacante Alef Manga são os atletas que mais jogaram pelo Remo nesta Série A: 18 jogos, cada. Na temporada toda o líder dessa estatística é Yago Pikachu com 30 jogos. Pikachu é também o principal artilheiro do Leão Azul este ano com seis gols, seguido por Alef Manga com cinco, Gabriel Taliari e Jajá com quatro.

* Neste Campeonato Brasileiro o Remo vai completar 17 rodadas na zona do rebaixamento. Ficou duas vezes na 16a posição. No mais, duas vezes na lanterna, sete na penúltima e sete na 18a posição. O Remo está disputando a sua 14a edição na elite, pela primeira vez nos pontos corridos.

* É comovente o drama de Matheus Vargas, volante do Paysandu. Lesão grave em 2025 quando estava em vias de transferência para o exterior. Longa recuperação, volta a campo e nova lesão grave, nova cirurgia, infecção e mais uma cirurgia para retirada de secreção. Isso tudo no período de um ano.

* Jogo Corinthians x Remo, às 19:30, será transmitido pelo SporTV e pelo Premiere. Causa preocupação o gramado da Arena do Corinthians que teve troca recente do gramado e ainda está soltando placas. Risco para os atletas.