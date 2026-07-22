Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Amanhã, Ivan ou Marcelo Rangel?

Quem será o goleiro escalado por Léo Condé para enfrentar o Corinthians? Se considerarmos que Marcelo Rangel passou por cirurgia e acelerou a recuperação, mas não foi o escolhido para os jogos-treinos, a dedução é que não está 100% pronto. Ivan está credenciado pelo que produziu contra o São Paulo, mas não foi tão seguro diante do Ituano. O Remo não tem o menor interesse em tirar essa dúvida até o anúncio oficial da escalação, uma hora antes do jogo. A tendência é que Ivan seja o escalado, ficando Marcelo Rangel e Igor Vinhas no banco.

Marcelo Rangel tem tanto crédito no Remo que para perder a titularidade o seu substituto teria que brilhar intensamente. Ivan deve ter nova oportunidade (ou novas oportunidades), mas com missão de ser “milagreiro”. Afinal, Marcelo Rangel já é figura quase santificada pela torcida.

Hora de escolhas cirúrgicas

O Paysandu já teve boas respostas nas contratações do meia Pablo Alcântara e do zagueiro Pedro Carrerete, e tem boas expectativas com o meia Radsley. O clube planeja mais duas contratações e age criteriosamente para escolhas cirúrgicas.

Mais um zagueiro, com certeza. A outra posição para reforço já foi lateral, já foi volante, agora, na última análise, é atacante. Mas o clube age sem urgência. Afinal, está aberta a janela de transferências nacionais e internacionais, com muito mais oferta do que procura.

BAIXINHAS

* Italo, artilheiro do Paysandu nesta temporada com 15 gols, foi a fera do Amazonas na subida da Série D para a Série C em 2022, com 11 gols. Mesmo como maior goleador do elenco bicolor, Italo vem compondo o banco, na reserva de Juninho.

* No novo empréstimo ao Botafogo, o lateral Kadu está rendendo R$ 400 mil ao Remo e os direitos econômicos passam de 950 mil dólares para 1 milhão de dólares, caso o clube carioca exerça o direito de compra. Kadu é o reserva imediato de Vitinho no elenco botafoguense.

* Corinthians tem o segundo pior ataque da Série A, com 18 gols, um a mais que a Chapecoense, três a menos que o Remo. Nesta intertemporada o técnico Fernando Diniz enfatizou treinos de finalização, incomodado com o baixo aproveitamento ofensivo.

* O Remo está acima do Corinthians em artilharia, mas muito abaixo no serviço defensivo. O Leão Azul tem a quinta pior defesa da Série A. Em 18 jogos tomou 29 gols. Só é superado por Vasco (30), Santos (31), Botafogo (32) e Chapecoense (35).

* Trofense de Portugal oficializou a contratação de Luccão, zagueiro do Paysandu. No acordo, o Papão fica com 20% dos direitos econômicos. O Trofense é da 3a divisão portuguesa. Vários outros jovens do Papão estão disponibilizados ao mercado para empréstimo.

* Jogadores que vestiram as camisas de Remo e Corinthians: Russo, Biro Biro, Edson Boaro, Wellington Saci, Finazzi, Batata, Augusto, Edu Manga, Luiz Mário, Régis, Elton, Rodrigues, Matheus Davó, Janderson, Weverton, Samir, Marlon, Eduardo Ramos, Mendes, Peri, Índio, Romeu, Kel, Cantillo, Edno, Matheus Alexandre, Caíto, Marcinho, Bebeto, Ameixa, Julinho, Ivan Quaresma, Andrezinho, Clodoaldo, Carlinhos, Andrezinho, Fabiano. Também os técnicos Giba, Cuca e Antônio Oliveira.