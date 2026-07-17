Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Um ex-Corinthians na zaga do Leão

Marlon está no 7° campeonato da Série A consecutivo, desde 2020, quando defendeu o Corinthians, próximo adversário do Leão Azul. Depois, Cuiabá por quatro temporada, Ceará e Remo. Antes, porém, Marlon jogou na elite pelo Flamengo, em 2012, quando estreou como profissional jogando com Felipe, Léo Moura, Wágner Love, Liédson, Botinelli, Renato Abreu, Ibson, sob comando de Joel Santana.

Mais que um zagueiro firme, Marlon é uma forte liderança, capitão do time. Ano passado era o homem de confiança de Léo Condé no Ceará. Quis o destino que eles se reencontrassaem no Remo, onde forma dupla com o camaronês Tchamba e passa a ter a forte concorrência de Zé Ivaldo. Marlon vem jogando pendurado (dois cartões amarelos) há 13 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Papão em revitalização

Repouso para quem precisava recuperar a musculatura, reforço muscular para quem precisava voltar à plenitude física, cuidados médicos para os mais incomodados por dores, além de um descanso mental. O Paysandu teve tudo isso nos últimos dias, na leveza causada pela épica vitória sobre o Guarani.

Faltando nove dias para o jogo de Manaus contra o Amazonas, o Papão entra em ajustes táticos e aprimoramento fisico-técnico para revitalização na reta decisiva desta fase e para o quadrangular do acesso. Agora é que o cinto vai apertar!

BAIXINHAS

* Remo TV não vai transmitir o jogo-treino de amanhã, 11 horas, contra o Ituano. Além do alto custo, também foi determinante para a decisão a questão das novas variações táticas promovidas por Léo Condé, que o Corinthians tem todo interesse em descobrir.

• Corinthians desfalcado do meia argentino Rodrigo Garro. O atleta está suspenso por cartões amarelos. Breno Bidon é o provável substituto. Nas últimas cinco rodadas, o time paulista empatou com o Peñarol, perdeu para Botafogo e Platense, venceu Atlético Mineiro e Grêmio.

• Paysandu, Amazonas e Ypiranga tomaram 19 gols, cada, nas 14 rodadas da Série C. O time mais vazado do campeonato, porém, é o Maringá, com 24 gols. Curiosamente, o Maringá tem também o ataque mais produtivo com 27 gols marcados.

• Luciano Taboca muito cotado para virar titular da lateral esquerda do Paysandu. Titularidade desenhada também para o meia Pablo Alcântara e para o atacante Lucas Cardoso. O zagueiro Pedro Carrerete já é titular. Pelo que já mostrou, fará a torcida esquecer o controvertido Castro.

* Mazola Junior, ex-Paysandu e Remo, é o técnico do Ituano, adversário do Remo no jogo-treino de amanhã. O Ituano é o 11° colocado na Série C, também muito determinado a se ajustar. Afinal, tem pela frente uma sequência de jogos decisivos, inclusive contra o Paysandu, na 18a rodada.

* Janela internacional de transferências no futebol vai ser aberta na próxima segunda-feira. Isso cria expectativa de novos nomes no Remo, jogadores que voltam do exterior. A prioridade é um lateral esquerdo. O Leão tentou Paulinho, que estava na Dinamarca, mas o atleta foi contratado pelo Botafogo.