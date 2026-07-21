Remo e Corinthians, dois times em reação Carlos Ferreira 21.07.26 11h11 Na última rodada, Corinthians perdeu para Bragantino por 1 a 0 (Thiago Gomes/ O Liberal) Na melhor sequência do Remo nesta Série A, com três vitórias, um empate e uma derrota, o Corinthians também mostrou reação, com três vitórias e duas derrotas. Se o Leão Azul fechou a fase pré-Copa vencendo o São Paulo em Belém, o Timão fechou com vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre. Esperanças renovadas de ambos os lados e confronto direto nesta quinta-feira, na retomada do campeonato. O Remo vai enfrentar o time, a torcida e o ânimo resgatado do Corinthians em Itaquera. É o tipo de jogo que desafia a competitividade dos azulinos tanto quanto pode impulsionar o time paraense, se vencer. Pelo que vinha mostrando, o Leão Azul transmite esperança de êxito. Papão: mais sete pontos para a classificação Botafogo/PB (6° lugar), Maringá (7°) e Ferroviária (8°) têm 22 pontos nas 14 rodadas da Série C. Ou seja, têm 52,3% de aproveitamento. Esse mesmo percentual projetado para as 19 rodadas desta fase equivale a 30 pontos. Pelo que o próprio campeonato está indicando até agora, essa é a pontuação mínima para classificação. Com 23 pontos na tabela e mais 15 para disputar, o Paysandu está muito bem encaminhado. Chega lá com mais duas vitórias e um empate. E no domingo vai enfrentar um adversário conturbado. O Amazonas jogará em casa, mas mergulhado numa crise que já implicou na saída de três jogadores via Justiça do Trabalho, e que vem de três derrotas seguidas. BAIXINHAS * A atuação destacada contra o São Paulo rendeu confiança ao goleiro azulino Ivan Quaresma, que deve tratar como muito especial o jogo contra o Corinthians, caso seja escalado. Afinal, Marcelo Rangel está no grupo em SP. A aquio brilhar na Ponte Preta e chegar à Seleção Brasileira, Ivan foi contratado pelo Corinthians em 2022 e não correspondeu às expectativas. * Não há certeza de quem será o goleiro do Leão na quinta-feira, mas em qualquer oportunidade que surja, Ivan tem a determinação particular de provar o seu valor, embora não tenha construído a carreira dos sonhos. Aos 29 anos, Ivan está muito bem treinado por Daniel Crizel, que já fez de Marcelo Rangel um nome para a história do clube. * Jogo Amazonas x Paysandu, domingo, será às 20h30. Curiosamente, em sete confrontos, quatro em Manaus e três em Belém, o mandante jamais venceu. O Papão tem um empate e duas derrotas em Belém. A Onça tem dois empates e duas derrotas em Manaus. * O marroquino Labyad e o inglês Lingard são os mais cotados para a vaga do argentino Garro, que está suspenso por cartões amarelos no Corinthians. Provável time contra o Remo: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Labyad (Lingard); Kaio César e Yuri Alberto. * Terceiro artilheiro do Paysandu na temporada, Kleiton Pego tem 11 gols em 33 jogos, média de um gol a cada três jogos. Também é autor de seis assistências. Ótimos números do atacante mineiro, de 27 anos, que caiu muito de rendimento. Ele está sendo recuperado do desgaste físico para voltar a ser peça decisiva no ataque bicolor. * Cresce no Remo uma corrente destinada a convencer o presidente Antônio Carlos Teixeira a disputar reeleição. Em outubro ou novembro, o Leão Azul terá eleições. "Tonhão" disse várias vezes que não seguiria no cargo, mas está ouvindo sucessivos argumentos para mudar a sua decisão. * Depois que enfrentar o Amazonas, domingo, o Paysandu terá outro intervalo de duas semanas para o jogo seguinte, contra o Confiança, em Belém, no dia 10 de agosto, uma segunda-feira. O Confiança, 19° colocado, luta contra rebaixamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Carlos Ferreira Remo em dia de máxima visibilidade 23.07.26 10h55 Carlos Ferreira Amanhã, Ivan ou Marcelo Rangel? 22.07.26 11h02 Carlos Ferreira Remo e Corinthians, dois times em reação 21.07.26 11h11 Carlos Ferreira Um ex-Corinthians na zaga do Leão 17.07.26 10h37