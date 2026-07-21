Remo e Corinthians, dois times em reação

Na melhor sequência do Remo nesta Série A, com três vitórias, um empate e uma derrota, o Corinthians também mostrou reação, com três vitórias e duas derrotas. Se o Leão Azul fechou a fase pré-Copa vencendo o São Paulo em Belém, o Timão fechou com vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre.

Esperanças renovadas de ambos os lados e confronto direto nesta quinta-feira, na retomada do campeonato. O Remo vai enfrentar o time, a torcida e o ânimo resgatado do Corinthians em Itaquera. É o tipo de jogo que desafia a competitividade dos azulinos tanto quanto pode impulsionar o time paraense, se vencer. Pelo que vinha mostrando, o Leão Azul transmite esperança de êxito.

Papão: mais sete pontos para a classificação

Botafogo/PB (6° lugar), Maringá (7°) e Ferroviária (8°) têm 22 pontos nas 14 rodadas da Série C. Ou seja, têm 52,3% de aproveitamento. Esse mesmo percentual projetado para as 19 rodadas desta fase equivale a 30 pontos. Pelo que o próprio campeonato está indicando até agora, essa é a pontuação mínima para classificação.

Com 23 pontos na tabela e mais 15 para disputar, o Paysandu está muito bem encaminhado. Chega lá com mais duas vitórias e um empate. E no domingo vai enfrentar um adversário conturbado. O Amazonas jogará em casa, mas mergulhado numa crise que já implicou na saída de três jogadores via Justiça do Trabalho, e que vem de três derrotas seguidas.

BAIXINHAS

* A atuação destacada contra o São Paulo rendeu confiança ao goleiro azulino Ivan Quaresma, que deve tratar como muito especial o jogo contra o Corinthians, caso seja escalado. Afinal, Marcelo Rangel está no grupo em SP. A aquio brilhar na Ponte Preta e chegar à Seleção Brasileira, Ivan foi contratado pelo Corinthians em 2022 e não correspondeu às expectativas.

* Não há certeza de quem será o goleiro do Leão na quinta-feira, mas em qualquer oportunidade que surja, Ivan tem a determinação particular de provar o seu valor, embora não tenha construído a carreira dos sonhos. Aos 29 anos, Ivan está muito bem treinado por Daniel Crizel, que já fez de Marcelo Rangel um nome para a história do clube.

* Jogo Amazonas x Paysandu, domingo, será às 20h30. Curiosamente, em sete confrontos, quatro em Manaus e três em Belém, o mandante jamais venceu. O Papão tem um empate e duas derrotas em Belém. A Onça tem dois empates e duas derrotas em Manaus.

* O marroquino Labyad e o inglês Lingard são os mais cotados para a vaga do argentino Garro, que está suspenso por cartões amarelos no Corinthians. Provável time contra o Remo: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Labyad (Lingard); Kaio César e Yuri Alberto.

* Terceiro artilheiro do Paysandu na temporada, Kleiton Pego tem 11 gols em 33 jogos, média de um gol a cada três jogos. Também é autor de seis assistências. Ótimos números do atacante mineiro, de 27 anos, que caiu muito de rendimento. Ele está sendo recuperado do desgaste físico para voltar a ser peça decisiva no ataque bicolor.

* Cresce no Remo uma corrente destinada a convencer o presidente Antônio Carlos Teixeira a disputar reeleição. Em outubro ou novembro, o Leão Azul terá eleições. "Tonhão" disse várias vezes que não seguiria no cargo, mas está ouvindo sucessivos argumentos para mudar a sua decisão.

* Depois que enfrentar o Amazonas, domingo, o Paysandu terá outro intervalo de duas semanas para o jogo seguinte, contra o Confiança, em Belém, no dia 10 de agosto, uma segunda-feira. O Confiança, 19° colocado, luta contra rebaixamento.