Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Leão mostra esboço da melhor versão

Gabriel Taliari está em retomada de ritmo, depois de quase três meses sem jogar. Em forma, ele faria parte da melhor versão do Remo. Então, Alef Manga segue como figura central das ações ofensivas, em dupla com Victor Bueno, funções nas quais Taliari já funcionou muito bem. No coletivo de ontem, quem saiu para a volta de Jajá foi Zé Ricardo.

Léo Condé está confiando na engrenagem defensiva para abrir mão de Zé Ricardo, seguramente exigindo muito de Pikachu, Bueno, Manga e Jajá na primeira linha de marcação, que será muito importante contra o Corinthians. O time de Fernando Diniz troca muitos passes na iniciação de jogo, e Léo Condé deve estar programando o time azulino para pressionar logo na primeira linha. Se é isso mesmo, sinal de um Remo proativo para a fase pós Copa da Série A.

Apoio moral a Gabriel Mesquita

Muito infeliz nos dois gols que tomou do Guarani, Gabriel Mesquita é o mesmo goleiro que brilhou em algumas jornadas do Paysandu nesta temporada. Além desse crédito, ele tem o carinho e o respeito de todos na Curuzu pela dedicação ao trabalho e por ser muito boa gente. Mais que tudo, ele está recebendo apoio moral e a certeza da confiança do técnico Júnior Rocha. Ou seja, segue titular.

Quando um atleta falha e os colegas são solidários, isso fortalece o grupo. Passa a segurança de que qualquer um terá o mesmo tratamento em momentos difíceis, se merecer.

BAIXINHAS

* Finalmente, amenizam-se às hostilidades a Yago Pikachu. Nesta volta ao futebol paraense, o atleta sofreu ataques de bicolores por não aceitarem vê-lo no rival e também dos azulinos por não corresponder às expectativas. Aos poucos, porém, foi ganhando a torcida do Leão e vendo a torcida bicolor se conformar.

* O Paysandu, este ano, já conseguiu sucesso em campo, apesar da crise financeira que o levou à Recuperação Judicial. O clube não deixou de avançar nas obras do Centro de Treinamentos, e agora acena com projeto para uma nova Curuzu, ampliada e modernizada. É a força de um clube de massa, gerido com muito arrojo.

* Kaiky Almeida para o Remo com muita rescisória de R$ 50 milhões no contrato com o Fluminense. Thalisson chegou com multa de R$ 60 milhões no contrato com o Coritiba. Se destacou no Paysandu, mas foi apagado no Remo. Thalisson está na iminência de se transferir para o Ceará e Kaiky já está no Sport Recife.

* Ex-remistas no Ceará: Giovanni Pavani, Sávio e o técnico Daniel Paulista. Thalisson e Nico Ferreira devem ser os próximos. O Ceará está na zona do rebaixamento da Série B (17° lugar) com 18 pontos, muito pressionado. E o Athletic festeja a chegada do centroavante Carlinhos, que esta semana finalmente fez uma boa partida em Belém: quando o avião decolou em Val-de-Cans.

* Lateral Bruno Limão, destaque do Águia nas últimas temporadas, sendo lembrado no Paysandu para reserva de Edilson. No Pará, esse atleta maranhense, de 36 anos, já vestiu também as camisas da Tuna, Bragantino, Remo, Independente, Carajás e São Raimundo.

* Técnico Rodrigo Santana, que conduziu o Remo da Série C à Série B, foi expulso do último jogo do Amazonas, na derrota para a Inter de Limeira, e vai cumprir suspensão no jogo contra o Paysandu. O auxiliar Neto Pajola, que trabalhou com ele no Leão, é quem vai trabalhar à beira do campo contra o Papão.