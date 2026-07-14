Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Um sofrimento que valeu a pena

Perdendo por 2 x 0, o Paysandu ainda perdeu um pênalti antes de virar para 3 x 2 sobre o Guarani. Mas o sofrimento valeu a pena pelo efeito que produziu no ambiente dos bicolores, justamente na interrupção do campeonato, que não terá rodada no próximo fim de semana por causa da decisão da Copa do Mundo.

Dia 26, contra o Amazonas, em Manaus, o Papão terá os reforços bem encaixados e time determinado, como ficou claro na virada sobre o Guarani. Ao contrário do Paysandu, o Amazonas segue em crise, com três derrotas consecutivas. Nós últimos 11 jogos, o Amazonas teve sete derrotas, três empates e apenas uma vitória. O ex-remista Rodrigo Santana é o técnico do Amazonas, muito contestado pela sequência de maus resultados.

A barra vai pesar, Leão

Da 19a à 24a rodada da Série A, o Remo terá a maratona agravada pelos dois jogos contra o Santos pela Copa do Brasil. Serão oito jogos e cinco viagens em 30 dias. A barra vai pesar!

Ainda bem que os atletas tiveram uma quinzena de férias e estão tendo um mês de intertemporada. Assim mesmo, a maratona vai testar o elenco azulino nas reposições por suspensões e lesões. Fica no ar a questão da lateral esquerda, que tem Maiky como única solução, ou improvisações, inclusive do garoto Tico, que está em adaptação e avaliação. Para todas as outras posições há opções para a melhor escolha de Léo Condé. Só o tempo e o campeonato podem dizer se o Leão Azul tem ou não tem o suficiente.

BAIXINHAS

* Zé Ivaldo, novo zagueiro do Remo, é jogador de imposição física, bem ao estilo xerifão. Se assemelha a Marlon, sendo mais físico. Tem bom jogo aéreo, tanto na defesa como no ataque. A chegada dele é providencial, já que Marlon está pendurado com dois cartões amarelos. Ele, Marcelo Rangel, Marcelinho, Lionel Picco.

* Apagado no Guarani ano passado, Pablo Alcântara chegou muito aceso ao Paysandu. A ótima estreia gerou crédito imediato para o atleta baiano. Crédito também para o zagueiro Pedro Carrerete e maior ainda para Luciano Taboca, que viveu a sua jornada mágica com a camisa do Papão.

* Jogo-treino Ituano x Remo, no próximo sábado, no interior de São Paulo, com portões fechados. Cinco dias depois o Leão Azul vai enfrentar o Corinthians na retomada do Campeonato Brasileiro. O Ituano será adversário do Paysandu na 18a rodada da Serie C, em Itu, dia 22 de agosto.

* Dos cinco jogos que restam nesta fase da Série C para o Paysandu, três serão fora de casa. Contra o Amazonas em Manaus, Ferroviária em Araraquara e Ituano em Itu. Em Belém o Papão vai receber o Confiança e o Maringá. Esta fase será fechada no dia 29 de agosto.

* Inglês Jesse Lingard, 33 anos, nome muito presente nos noticiários do Remo em dezembro e janeiro, tem 17 jogos e dois gols pelo Corinthians. Só dois jogos foram integrais, contra Santa Fé e São Paulo. Lingard estava a um passo do Remo, mas foi convencido a fechar com o Coringão. Vai conhecer o Remo no dia 23.

* De toda a garotada promovida da base do Paysandu, só o volante Pedro Henrique segue no time. Todos os outros perderam espaço, mas, como diz o técnico Júnior Rocha, ninguém desistiu deles. Todos estão em processo de desenvolvimento e terão novas oportunidades em outros momentos.