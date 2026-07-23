World Trail Races retorna ao Pará com etapa em Serra Pelada

Evento terá percursos de 4 km, 6 km e 10 km, além de provas para o público infantil

A World Trail Races (WTR, sigla em inglês para Liga de Esportes de Montanha) está de volta ao Pará para a realização da segunda edição da etapa Serra Pelada da corrida em trilha. A prova será no dia 2 de agosto, em Curionópolis, no sudeste do estado. A disputa promete proporcionar aos participantes uma experiência que une esporte, contato com a natureza, cultura e impacto social.

A programação contará com provas de trail run e caminhada nas distâncias de 4 km, 6 km e 10 km. Além dos percursos para adultos, a WTR também promove a Kids Race, voltada para crianças e adolescentes de 1 a 14 anos.

Além das atividades esportivas, o evento terá uma programação na Arena WTR, com aulas de zumba, feira de artesanato, participação de empreendedores locais, apresentações culturais e outras ações comunitárias. Segundo a organização, o objetivo é "transformar o evento em uma grande celebração da cultura local, fortalecendo o turismo de base comunitária e promovendo experiências que vão além das trilhas".

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Assim como na primeira edição, as inscrições serão gratuitas ou poderão ser realizadas mediante a doação de cestas básicas por moradores da região. As vagas são destinadas a moradores de Serra Pelada, Canaã dos Carajás, Eldorado do Carajás, Parauapebas, Curionópolis e Marabá, além de atletas integrantes do Clube WTR.

A etapa WTR Serra Pelada é apoiada pela Vale, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

Em 2025, a prova reuniu cerca de 2.500 pessoas, entre atletas, familiares e convidados. Além disso, a organização arrecadou mais de 400 cestas básicas e 150 materiais esportivos, novos e usados, destinados ao projeto Saúde Não Tem Idade.

Neste ano, a etapa de Serra Pelada não distribuirá pontos para o ranking da WTR, mas mantém a proposta de conectar a prática esportiva com ações sociais e a valorização da natureza.

“A WTR nasceu para conectar pessoas à natureza por meio do esporte e, em Serra Pelada, esse propósito ganha ainda mais significado. Mostramos que um evento esportivo também pode gerar oportunidades, fortalecer comunidades e valorizar a identidade de um território tão simbólico para o Brasil. Retornar para a segunda edição confirma que estamos construindo um legado de longo prazo ao lado dos nossos parceiros e da população local”, afirmou Gabriela Corrêa, head de Marca da WTR.

Serviço

As inscrições estão abertas exclusivamente para moradores da região e devem ser feitas presencialmente. Os kits serão entregues apenas mediante a doação de uma cesta básica.

Entrega de Kits (Parauapebas)

30/07/2026

Local: Concessionária Fiori Jeep – Nova Carajás, Parauapebas – PA, 68515-000

14h às 20h

Entrega de Kits (Curionópolis)