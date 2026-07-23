Aquecimento é aliado para evitar lesões na Corrida do Sal; especialistas orientam preparação Corrida mais tradicional do verão paraense ocorre neste sábado (25), em Salinópolis. O Liberal 23.07.26 7h00 Corrida do Sal ocorre no sábado, 25. (Igor Mota / O Liberal) Quando os participantes da 17ª Corrida do Sal se reunirem na Orla do Maçarico, em Salinópolis, na manhã deste sábado (25), o trabalho para um bom desempenho já deverá ter começado muito antes da largada. Mais do que treinar, especialistas destacam que um aquecimento adequado, aliado à alimentação correta e à hidratação, pode fazer a diferença para completar os percursos de 3 km e 7 km com segurança, especialmente sob o calor intenso do verão amazônico. Segundo o personal trainer Flavio Cunha, dedicar entre cinco e dez minutos ao aquecimento antes da prova prepara o organismo para o esforço físico, melhora a eficiência da corrida e reduz o risco de lesões. "O aquecimento prepara o corpo física e fisiologicamente para o esforço. Além de reduzir o risco de lesões, melhora a coordenação, a eficiência da passada e o desempenho logo nos primeiros quilômetros", explica. Personal trainer Flavio Cunha destaca que aquecimento antes de atividades física melhora o desempenho (Divulgação) A recomendação é priorizar exercícios dinâmicos, como rotações de tornozelos e quadris, elevação de joelhos, ativação das panturrilhas, skipping, calcanhar no glúteo e pequenas acelerações progressivas. Em contrapartida, o especialista orienta evitar alongamentos estáticos imediatamente antes da largada, já que eles podem reduzir a explosão muscular necessária para os primeiros minutos da corrida. Além da preparação física, a alimentação também exige atenção. A nutricionista Liz Amazônia recomenda refeições leves e de fácil digestão nas horas que antecedem a prova. Segundo ela, em ambientes de altas temperaturas, parte da circulação sanguínea é direcionada para a pele, reduzindo a irrigação do sistema digestivo. Por isso, alimentos ricos em carboidratos e com baixo teor de gordura são os mais indicados. Entre duas e três horas antes da largada, a orientação é consumir mandioca ou batata-doce cozida acompanhadas de ovos mexidos ou peito de frango desfiado, além de pão branco com geleia ou mel. Já entre 45 e 60 minutos antes da corrida, banana com mel, aveia em flocos finos, água de coco ou suco de uva integral diluído ajudam a fornecer energia sem sobrecarregar o organismo. Outro alerta é evitar qualquer novidade no dia da prova. "O dia da corrida não é momento para testar suplementos ou alimentos diferentes. Isso aumenta significativamente o risco de desconfortos gastrointestinais", ressalta a nutricionista. A hidratação também deve ser planejada com antecedência. Liz recomenda que os corredores reforcem a ingestão de líquidos nas horas que antecedem a largada, sem exageros. A orientação é consumir entre 350 ml e 500 ml de água de duas a quatro horas antes da prova e, próximo ao início, ingerir apenas pequenos goles de água ou bebida isotônica. Como a Corrida do Sal será disputada durante o verão amazônico, Flavio Cunha lembra que o calor exige cuidados extras. Além da hidratação reforçada nas 48 horas anteriores, o preparador físico recomenda o uso de roupas leves, boné, óculos de sol e protetor solar, além de respeitar o próprio ritmo nos quilômetros iniciais. A nutricionista Liz Amazônia dá dicas de refeição antes da corrida (Divulgação) Durante o percurso, a orientação é aproveitar os pontos de hidratação e ficar atento aos sinais do corpo. Caso surjam sintomas como tontura, dor de cabeça, náusea ou calafrios, o participante deve reduzir o ritmo e procurar atendimento médico. Os cuidados também continuam após a linha de chegada. Em vez de interromper o esforço de forma brusca, a recomendação é diminuir a velocidade gradativamente, caminhar por alguns minutos, repor os líquidos perdidos e consumir frutas e alimentos leves para favorecer a recuperação do organismo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes corrida do sal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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