Após duas derrotas, paraense Amanda Lemos busca reabilitação em duelo brasileiro no UFC

A paraense Amanda Lemos terá um desafio brasileiro pela frente no UFC Vegas 120. A lutadora enfrenta a fluminense Alexia "Burguesinha" Thainara no dia 8 de agosto, no Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O duelo coloca frente a frente duas atletas do peso-palha em momentos distintos na organização. Amanda Lemos ocupa a sétima posição no ranking da categoria e já disputou o cinturão. Já Alexia Thainara aparece em 12º lugar e está invicta há cerca de sete anos, com três vitórias em três lutas no UFC.

Aos 39 anos, Amanda busca reabilitação na organização. A ex-desafiante ao cinturão vem de duas derrotas consecutivas, ambas por decisão dos juízes, para Tatiana Suarez e Gillian Robertson. Assim, uma vitória sobre a próxima adversária será importante para a permanência da paraense entre as principais atletas da divisão e para suas pretensões futuras no UFC.

VEJA MAIS

Natural de Belém, Amanda possui um cartel de 15 vitórias, seis derrotas e um empate. Em 2023, teve a oportunidade de disputar o cinturão da categoria contra a então campeã Weili Zhang.

Já Alexia vive o melhor momento da carreira. Natural de Japeri (RJ), a lutadora de 28 anos não perde desde 2019. São 12 vitórias consecutivas nos últimos sete anos. Ela garantiu vaga no UFC em 2024 após participação no Contender Series, programa comandado pelo presidente da organização, Dana White.