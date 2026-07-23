Gabriel Pec sofre fratura na perna logo na estreia oficial pelo Cruzeiro

O atacante Gabriel Pec sofreu uma grave lesão em sua estreia oficial com a camisa do Cruzeiro. O incidente ocorreu na última quarta-feira, dia 22, durante a vitória do time mineiro por 2 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.
Gabriel Pec foi alvo de uma entrada muito dura de Victor Gabriel, jogador do Internacional, que resultou na sua expulsão. O lance que determinou a exclusão do atleta gaúcho aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo, com o Cruzeiro liderando o placar por 1 a 0.
Após a dividida, o jogador cruzeirense ficou caído no gramado, apresentando sangramento na perna esquerda. Gabriel Pec foi então retirado para o vestiário, onde recebeu os primeiros atendimentos e pontos no local da lesão.
Fratura confirmada e tempo de recuperação
Após ser examinado detalhadamente, o jogador foi diagnosticado com uma fratura. O Cruzeiro ainda deve divulgar os pormenores do quadro clínico do atleta. Conforme informações da Rádio Itatiaia, Gabriel Pec deverá ficar afastado dos gramados por um período mínimo de dois meses.
Detalhes da contratação de Gabriel Pec
O atleta chegou ao Cruzeiro vindo do LA Galaxy, dos Estados Unidos, e foi uma das contratações desta janela de transferências. O clube mineiro investiu 12 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 60 milhões, para adquirir os direitos do jogador, que assinou um vínculo de cinco anos.