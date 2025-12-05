Zagueiro da Premier League revela 'affair' com mulher de jogador e depois recua em seu discurso Estadão Conteúdo 05.12.25 11h03 O zagueiro nigeriano Ola Aina, que defende as cores do Nottingham Forest, virou alvo de polêmica após participar do programa "Savage Kids & Agony Aunties", do Chanel 40, na última quarta-feira. Ele revelou na atração que vem conversando com a namorada de outro jogador profissional e deu a entender que ambos estariam tendo um "affair". A declaração rapidamente viralizou nas redes sociais. De acordo com o jornal inglês The Sun O formato do programa tem um grupo de senhoras e também conta com um painel de crianças que tentam ajudar celebridades com seus problemas. O nigeriano de 29 anos deixou os jurados perplexos ao comentar a situação. "Meu dilema é que estou na fase de conversas com a namorada de outro jogador de futebol". Antes mesmo de ser questionado em qual time o outro profissional atuava, o atleta completou. "Não posso revelar isso". A polêmica aumentou quando ele foi sabatinado pelas senhoras e também pelas crianças, que queriam mais detalhes do tema. "Eu sei que ela gosta mais de mim", disse o defensor que afirmou também que essas "conversas" já duram algumas semanas. O seu comportamento, no entanto, foi reprovado por uma das mulheres que participavam da espécie de júri. Em tom de crítica, ela o aconselhou a mostrar integridade e "não ficar agindo às escondidas" nesse episódio. Após a polêmica, Aina, no entanto, decidiu se posicionar. Em sua defesa, ele afirmou que o programa foi completamente roteirizado e criado para entretenimento. O jogador afirmou ainda que "o enredo não reflete minha vida, meus relacionamentos ou qualquer pessoa ligada a mim. Não é baseado na realidade de forma alguma", publicou o jogador em suas redes sociais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League polêmica COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34