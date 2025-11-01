Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Yuri Lima diz que não deixou o futebol por Iza e projeta retorno aos gramados

A decisão foi anunciada em maio, quando Yuri comunicou a aposentadoria para priorizar a família

Estadão Conteúdo
fonte

Yuri Lima, ex-volante titular do Mirassol (Reprodução/Fernando Alves/E.C Juventude)

O volante Yuri Lima negou que sua saída do futebol tenha sido motivada pelo relacionamento com a cantora Iza e afirmou que pretende voltar a atuar profissionalmente em 2026. O jogador, ex-Fluminense, Santos e Mirassol, explicou que decidiu interromper a carreira para se dedicar à filha, Nala, que completou um ano neste mês.

A decisão foi anunciada em maio, quando Yuri comunicou a aposentadoria para priorizar a família. Pouco mais de cinco meses depois, o meio-campista, de 31 anos, revelou que está treinando e planejando o retorno.

"Naquela época, minha filha estava para nascer e eu preferi dar essa encerrada na minha carreira para realmente focar nelas e cuidar da minha família, que para mim, indiscutivelmente, é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa", afirmou em entrevista à ESPN. "Foi uma decisão fácil e difícil ao mesmo tempo, porque para mim a família é o primeiro lugar sempre e o futebol é a minha paixão."

O jogador também descartou que a pausa na carreira tenha relação com Iza, mãe de sua filha. À época, rumores apontavam que a artista teria condicionado a reconciliação do casal ao desligamento dele do Mirassol.

"Quanto a parar de jogar futebol, a decisão foi totalmente minha, eu queria realmente ficar com ela, ficar com a minha filha. Não me arrependo de forma alguma", disse.

Mesmo afastado dos gramados, Yuri garantiu que segue em preparação para retornar à rotina de atleta. "Eu tenho o desejo de retornar ao futebol. Estou me preparando para isso. O que eu almejo é ser o melhor que eu puder e chegar o mais longe que eu puder", afirmou.

Yuri e Iza oficializaram o fim da relação neste mês. O volante reconheceu o impacto midiático da exposição ao lado da cantora, mas afirmou ter encarado a fama "com naturalidade".

Yuri atuou por quase dois anos pelo Mirassol, clube pelo qual disputou a Série B e fez parte do elenco que conquistou o acesso à elite em 2023. Sua saída foi oficializada em agosto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Yuri Lima

Iza
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens

O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026

31.10.25 23h14

FUTEBOL

Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C

O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais

31.10.25 22h15

Futebol

Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025

Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição.

31.10.25 17h41

RECOMEÇO

Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tenta recomeço no futebol do México

Aos 30 anos, atacante paraense defende o Tlaxcala, da segunda divisão do México, após lesão e sequência de clubes sem destaque no Brasil

31.10.25 16h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens

O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026

31.10.25 23h14

VAGA GARANTIDA

Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição

Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B

31.10.25 22h31

Futebol

‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026

O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023

31.10.25 21h03

FUTEBOL

Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C

O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais

31.10.25 22h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda