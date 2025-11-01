Yuri Lima diz que não deixou o futebol por Iza e projeta retorno aos gramados A decisão foi anunciada em maio, quando Yuri comunicou a aposentadoria para priorizar a família Estadão Conteúdo 01.11.25 10h14 Yuri Lima, ex-volante titular do Mirassol (Reprodução/Fernando Alves/E.C Juventude) O volante Yuri Lima negou que sua saída do futebol tenha sido motivada pelo relacionamento com a cantora Iza e afirmou que pretende voltar a atuar profissionalmente em 2026. O jogador, ex-Fluminense, Santos e Mirassol, explicou que decidiu interromper a carreira para se dedicar à filha, Nala, que completou um ano neste mês. A decisão foi anunciada em maio, quando Yuri comunicou a aposentadoria para priorizar a família. Pouco mais de cinco meses depois, o meio-campista, de 31 anos, revelou que está treinando e planejando o retorno. "Naquela época, minha filha estava para nascer e eu preferi dar essa encerrada na minha carreira para realmente focar nelas e cuidar da minha família, que para mim, indiscutivelmente, é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa", afirmou em entrevista à ESPN. "Foi uma decisão fácil e difícil ao mesmo tempo, porque para mim a família é o primeiro lugar sempre e o futebol é a minha paixão." O jogador também descartou que a pausa na carreira tenha relação com Iza, mãe de sua filha. À época, rumores apontavam que a artista teria condicionado a reconciliação do casal ao desligamento dele do Mirassol. "Quanto a parar de jogar futebol, a decisão foi totalmente minha, eu queria realmente ficar com ela, ficar com a minha filha. Não me arrependo de forma alguma", disse. Mesmo afastado dos gramados, Yuri garantiu que segue em preparação para retornar à rotina de atleta. "Eu tenho o desejo de retornar ao futebol. Estou me preparando para isso. O que eu almejo é ser o melhor que eu puder e chegar o mais longe que eu puder", afirmou. Yuri e Iza oficializaram o fim da relação neste mês. O volante reconheceu o impacto midiático da exposição ao lado da cantora, mas afirmou ter encarado a fama "com naturalidade". Yuri atuou por quase dois anos pelo Mirassol, clube pelo qual disputou a Série B e fez parte do elenco que conquistou o acesso à elite em 2023. Sua saída foi oficializada em agosto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Yuri Lima Iza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 Futebol Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025 Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição. 31.10.25 17h41 RECOMEÇO Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tenta recomeço no futebol do México Aos 30 anos, atacante paraense defende o Tlaxcala, da segunda divisão do México, após lesão e sequência de clubes sem destaque no Brasil 31.10.25 16h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15