Yuri Falcão derrota campeão olímpico e vai à final no Mundial de Boxe de Liverpool

Estadão Conteúdo

Yuri Falcão, sobrinho dos medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão, derrotou neste sábado o atual campeão olímpico, Erislandy Álvarez, de Cuba, por 4 a 1, e avançou à decisão do Mundial de Boxe, em Liverpool, na Inglaterra, na categoria até 65 kg.

Na decisão, neste domingo, Yuri Falcão enfrentará o vencedor da luta entre Lasha Guruli, da Geórgia, e Asadkhusha Muydinkujaev, do Usbequistão, na briga pela medalha de ouro.

Mais concentrado no ringue, o brasileiro dominou a luta contra o cubano para conquistar o triunfo. O capixaba de 23 anos quase definiu o combate nos segundos iniciais do primeiro round, quando aproveitou a guarda aberta para desferir um direto no queixo do oponente, que caiu, levantando-se em seguida.

Yuri Falcão ampliou a vantagem no segundo assalto, que foi mais equilibrado, com bons golpes dos dois lados, com leve predomínio do herdeiro da família Falcão. No round decisivo, o brasileiro aproveitou a vantagem obtida para controlar o tempo nos 3 minutos decisivos e confirmar o triunfo.

O boxe brasileiro já havia garantido, na sexta-feira, outras três finais no Mundial de Liverpool. Rebeca Lima, Isaias "Samurai" Ribeiro e Luiz Gabriel Oliveira, o "Bolinha", venceram muito bem suas lutas e alcançaram a disputa da medalha de ouro no torneio. As lutas também serão realizadas neste domingo.

Palavras-chave

boxe

Mundial

Yuri Falcão

Erislandy Álvarez
Esportes
