Yaya substitui a lesionada Ana Vitória na Copa América de futebol feminino

Ana Vitória estava empolgada com o trabalho de Arthur Elias e cheia de confiança em brilhar na seleção brasileira na Copa América do Equador, a partir do dia 12 de julho. Mas tudo mudou para a meio-campista, agora mais uma torcedora da equipe. Ela acabou cortada por causa de uma lesão muscular no posterior da coxa direita, dando lugar para a corintianas Yaya.

O problema de Ana Vitória surgiu no treino anterior ao amistoso diante da França - derrota de virada por 3 a 2 em Grenoble. As dores a fizeram ser cortada até do banco de reservas do último jogo preparatório antes da Copa América. Como não se recuperou a tempo, ela acabou cortada.

"A comissão técnica da seleção brasileira feminina informa que a atleta Ana Vitória foi desconvocada para disputa da Copa América. O torneio acontece em Quito, no Equador, e vai de 12 de julho a 2 de agosto. A atleta foi desconvocada em razão de uma lesão na região posterior da coxa direita, diagnosticada após avaliação médica e exame de imagem", revelou a CBF na terça-feira à noite.

Como já tinha um grupo maior convocado para os treinos na Granja Comary, em Teresópolis, com sete atletas "suplentes", Arthur Elias não sofreu para anunciar a substituta. A corintiana Yaya já iria treinar com a seleção e depois de ir as amistosos recentes, já vinha com entrosamento e ritmo ao lado das companheiras.

Os treinos da seleção feminina na região serrana do Rio vão desta quinta-feira até o dia 10 de julho, quando a equipe embarca para Quito para a estreia contra a Venezuela, dia 13, às 21 horas (de Brasília). O Brasil ainda encara Bolívia (dia 16), Paraguai (22) e Colômbia (25), antes da disputa do quinto lugar ou das semifinais.