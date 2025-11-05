Yamal salva Barcelona de derrota para o Brugge em dia desastroso da defesa catalã na Champions Estadão Conteúdo 05.11.25 19h13 Lamine Yamal sentiu na pele, no clássico diante do Real Madrid, que provocação no futebol atual não é uma boa artimanha. O Barcelona perdeu dos merengues por 2 a 1 e o jovem ainda se envolveu em confusão, saindo ironizado. Nesta quarta-feira, o time catalão visitou o Club Brugge pela Champions League e a torcida belga resolveu provocar o astro o tempo todo. Resultado: o prodígio atacante foi o destaque na igualdade por 3 a 3, na qual sua equipe ficou três vezes em desvantagem em noite desastrosa da defesa e ele contribuiu nos dois últimos gols, evitando o vexame. Provocado o tempo todo, Yamal perdeu oportunidade de ouro quando o time perdia por 2 a 1, mas não desanimou e, em lindo lance individual, com enorme personalidade, deixou tudo igual no placar e celebrou exibindo o símbolo do Barcelona à torcida rival. O Brugge ainda fez o terceiro, mas o astro apareceu novamente no lance dos 3 a 3, ao ver seu cruzamento desviar em Tzolis e parar nas redes - pediu o gol ao árbitro. Sem Raphinha, machucado, e com Lewandowski no banco de reserva - entrou no fim -, o arrasador ataque do Barcelona da temporada passada ficou somente dependendo das jogadas individuais de Lamine Yamal. O provocado jovem até fez seu papel, mas as falhas defensivas custaram dois preciosos pontos e deixaram o time fora do G-8 - equipes que vão direto às oitavas de final. Mesmo em casa, os belgas adotaram postura defensiva, com linhas recuadas e apenas explorando os contragolpes. Com cinco minutos, conseguiram encaixar uma boa trama que culminou com cruzamento de Forbs pela direita e carrinho para mandar às redes de Tresoldi. O VAR validou o lance ajustado. A ensurdecedora festa da torcida que lotou o estádio Jan Breydel, porém, durou muito pouco e com um lance parecido dos espanhóis. O Barcelona escapou pela direita e Fermin López, após olhar para a área, mandou nos pés de Ferran Torres, que empatou aos sete. Reação rápida para evitar pressão. Mas faltava organização ao Barcelona. E a defesa aberta e bagunçada, com todo mundo na frente atrás da virada, se transformou em convite às jogadas em alta velocidade belga. E foi assim que veio o segundo gol. O ataque catalão perdeu a bola na frente e em toques de primeira, Forbs saiu cara a cara com Szczesny e escolheu o canto para recolocar o Brugge no comando do placar. Yamal, apupado a cada toque na bola, apareceu para dar bom passe a Koundé, que parou no travessão. O garoto 'entrou' na partida e começou a enfileirar marcadores em grandes jogadas individuais sem conclusão dos companheiros. Em grande passe para Ferran, viu o atacante mandar para fora e a desvantagem se manter até o descanso. O segundo tempo começou aberto e com goleiros se destacando nos primeiros minutos. Szczesny salvou o Barcelona em nova trama rápida do Brugge e viu Yamal perder chance de ouro ao chutar em cima de Jackers. Na segunda chance, contudo, não desperdiçou. Enfileirou dois, recebeu de letra de Fermín e deixou tudo igual, provocando a torcida. Bem na frente, o Barcelona repetiu o péssimo posicionamento na defesa e desta vez foi quem não teve tempo para celebrar. Logo após a igualdade, Forbs recebeu novo lançamento longo e anotou o terceiro em linda cavadinha. O camisa 9 ainda tentou cavar um penalidade e quase enganou o árbitro, que anotou a falta. O VAR cancelou o lance. Sem jamais se entregar, o Barcelona buscou a terceira igualdade em Brugge. E novamente em lance de Lamine Yamal. O atacante tentou cruzar para a área, a bola desviou em Tzolis e acabou com gol contra. A noite só não foi vexatória pelo fato de o VAR anular o quarto dos mandantes, nos acréscimos, por falta em Szczesny, que tentou driblar o atacante e acabou perdendo a bola com falta. A Champions League volta daqui três semanas, após a pausa da Data Fifa, e o Barcelona terá um duro compromisso em seus domínios: recebe o campeão mundial Chelsea, que também não faz boa competição e ambos precisarão dar uma resposta no gigante duelo. DEMAIS RESULTADOS: Qarabag 2 x 2 Chelsea Pafos 1 x 0 Villarreal Ajax 0 x 3 Galatasaray Benfica 0 x 1 Bayer Leverkusen Inter de Milão 2 x 1 Kairat Almaty Manchester City 4 x 1 Borussia Dortmund Olympique de Marselha 0 x 1 Atalanta Newcastle 2 x 0 Athletic de Bilbao Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Liga dos Campeões Barcelona Club Brugge COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série b Remo é o time mais disciplinado da Série B segundo ranking da ESPN Com apenas dois cartões vermelhos e 82 amarelos, Leão lidera lista de fair play na reta final da competição 05.11.25 16h45 série b Remo inicia maratona de dois jogos fora de casa e freta avião de Leila Pereira para o transporte Por causa da COP-30, clube pede que torcida não vá ao aeroporto e investe em logística especial para confrontos decisivos contra Novorizontino e Avaí na Série B 05.11.25 15h52 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41 APOIO TOTAL Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão 05.11.25 12h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 05.11.25 7h00 FUTEBOL Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B 05.11.25 9h40 APOIO TOTAL Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão 05.11.25 12h17 Futebol Alberto Maia lidera nova comissão e promete 'blindar' futebol do Paysandu em 2026 Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Maia detalhou as novas metas de organização e a dificuldade de jogar a Série C. 05.11.25 10h44