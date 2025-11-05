Yamal salva Barcelona de derrota para o Brugge em dia desastroso da defesa catalã na Champions

Lamine Yamal sentiu na pele, no clássico diante do Real Madrid, que provocação no futebol atual não é uma boa artimanha. O Barcelona perdeu dos merengues por 2 a 1 e o jovem ainda se envolveu em confusão, saindo ironizado. Nesta quarta-feira, o time catalão visitou o Club Brugge pela Champions League e a torcida belga resolveu provocar o astro o tempo todo. Resultado: o prodígio atacante foi o destaque na igualdade por 3 a 3, na qual sua equipe ficou três vezes em desvantagem em noite desastrosa da defesa e ele contribuiu nos dois últimos gols, evitando o vexame.

Provocado o tempo todo, Yamal perdeu oportunidade de ouro quando o time perdia por 2 a 1, mas não desanimou e, em lindo lance individual, com enorme personalidade, deixou tudo igual no placar e celebrou exibindo o símbolo do Barcelona à torcida rival. O Brugge ainda fez o terceiro, mas o astro apareceu novamente no lance dos 3 a 3, ao ver seu cruzamento desviar em Tzolis e parar nas redes - pediu o gol ao árbitro.

Sem Raphinha, machucado, e com Lewandowski no banco de reserva - entrou no fim -, o arrasador ataque do Barcelona da temporada passada ficou somente dependendo das jogadas individuais de Lamine Yamal. O provocado jovem até fez seu papel, mas as falhas defensivas custaram dois preciosos pontos e deixaram o time fora do G-8 - equipes que vão direto às oitavas de final.

Mesmo em casa, os belgas adotaram postura defensiva, com linhas recuadas e apenas explorando os contragolpes. Com cinco minutos, conseguiram encaixar uma boa trama que culminou com cruzamento de Forbs pela direita e carrinho para mandar às redes de Tresoldi. O VAR validou o lance ajustado.

A ensurdecedora festa da torcida que lotou o estádio Jan Breydel, porém, durou muito pouco e com um lance parecido dos espanhóis. O Barcelona escapou pela direita e Fermin López, após olhar para a área, mandou nos pés de Ferran Torres, que empatou aos sete. Reação rápida para evitar pressão.

Mas faltava organização ao Barcelona. E a defesa aberta e bagunçada, com todo mundo na frente atrás da virada, se transformou em convite às jogadas em alta velocidade belga. E foi assim que veio o segundo gol. O ataque catalão perdeu a bola na frente e em toques de primeira, Forbs saiu cara a cara com Szczesny e escolheu o canto para recolocar o Brugge no comando do placar.

Yamal, apupado a cada toque na bola, apareceu para dar bom passe a Koundé, que parou no travessão. O garoto 'entrou' na partida e começou a enfileirar marcadores em grandes jogadas individuais sem conclusão dos companheiros. Em grande passe para Ferran, viu o atacante mandar para fora e a desvantagem se manter até o descanso.

O segundo tempo começou aberto e com goleiros se destacando nos primeiros minutos. Szczesny salvou o Barcelona em nova trama rápida do Brugge e viu Yamal perder chance de ouro ao chutar em cima de Jackers. Na segunda chance, contudo, não desperdiçou. Enfileirou dois, recebeu de letra de Fermín e deixou tudo igual, provocando a torcida.

Bem na frente, o Barcelona repetiu o péssimo posicionamento na defesa e desta vez foi quem não teve tempo para celebrar. Logo após a igualdade, Forbs recebeu novo lançamento longo e anotou o terceiro em linda cavadinha. O camisa 9 ainda tentou cavar um penalidade e quase enganou o árbitro, que anotou a falta. O VAR cancelou o lance.

Sem jamais se entregar, o Barcelona buscou a terceira igualdade em Brugge. E novamente em lance de Lamine Yamal. O atacante tentou cruzar para a área, a bola desviou em Tzolis e acabou com gol contra. A noite só não foi vexatória pelo fato de o VAR anular o quarto dos mandantes, nos acréscimos, por falta em Szczesny, que tentou driblar o atacante e acabou perdendo a bola com falta.

A Champions League volta daqui três semanas, após a pausa da Data Fifa, e o Barcelona terá um duro compromisso em seus domínios: recebe o campeão mundial Chelsea, que também não faz boa competição e ambos precisarão dar uma resposta no gigante duelo.

DEMAIS RESULTADOS:

Qarabag 2 x 2 Chelsea Pafos 1 x 0 Villarreal Ajax 0 x 3 Galatasaray Benfica 0 x 1 Bayer Leverkusen Inter de Milão 2 x 1 Kairat Almaty Manchester City 4 x 1 Borussia Dortmund Olympique de Marselha 0 x 1 Atalanta Newcastle 2 x 0 Athletic de Bilbao