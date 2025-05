Yamal decide, Barcelona supera o Espanyol e conquista seu 28º troféu do Campeonato Espanhol

Sem contar com a "ajuda" do Real Madrid, o Barcelona fez sua parte, nesta quinta-feira, venceu o Espanyol por 2 a 0 no clássico catalão e comemorou no gramado do estádio Cornelà-El Prat o título nacional. Lamine Yamal, que anotou o primeiro gol e deu o passe para o tento de Fermín López, nos acréscimos, fez a diferença no duelo que garantiu ao conjunto azul e grená a 28ª conquista do Campeonato Espanhol.

Com uma campanha irretocável - 26 vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 36 partidas - e um ataque arrasador - 97 gols marcados na competição -, a equipe comandada pelo alemão Hansi Flick confirmou o caneco duas rodadas antes do encerramento do Espanhol. Com o sexto triunfo seguido e uma invencibilidade de 17 partidas no certame, Barcelona chegou a 85 pontos e não pode mais ser alcançado pelo único concorrente, o Real Madrid, que soma 78.

A caminhada vitoriosa coroa uma temporada de reconstrução da equipe, que encerrou 2023/24 sem nenhuma conquista. Com nomes como Raphinha, Pedri, Lewandowski e Lamine Yamal, o Barcelona também levou a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, apesar da dura derrota para a Inter de Milão nas semifinais da Liga dos Campeões.

Apesar de enfrentar um adversário ameaçado pelo rebaixamento, o Barcelona não encontrou facilidade no primeiro tempo. Os visitantes apresentavam maior volume de jogo e pressionavam no campo de ataque, mas o Espanyol chegou mais perto de abrir o placar, em três chances claras. Na melhor delas, aos 16 minutos, o goleiro Szczesny fez uma defesa incrível cara a cara com Puado.

Apesar de controlar a partida, o Barcelona parecia sentir o cansaço da sequência de jogos e, sem criatividade e bem marcado no campo ofensivo, não conseguia finalizar na meta de Joan García. O time de Hansi Flick tocava a bola em ritmo lento e cedia espaços para os avanços do rival.

Se o Espanyol havia criado as melhores chances de gol no primeiro tempo, prevaleceu o talento individual na etapa complementar. Logo aos 8 minutos, quando finalmente encontrou espaço, Yamal carregou a bola da direita para o meio e, de fora da área, bateu no ângulo direito de García para colocar o Barcelona em vantagem.

O gol deu um novo ânimo aos visitantes, que mantiveram a pressão no campo de ataque, mas sem conseguir furar a retranca dos anfitriões. A fim de aumentar a velocidade do seu time à frente, Flick substituiu Lewandowski por Fermín López, mas foi o Espanyol que passou a ameaçar em busca do empate.

Nem mesmo a expulsão do zagueiro Cabrera por cotovelada em Yamal, aos 34 minutos, reduziu o ímpeto dos donos da casa, que acuaram o Barcelona no campo de defesa nos últimos minutos. O Espanyol pressionou até o fim da partida, mas os visitantes conseguiram administrar o placar e ainda ampliaram nos acréscimos, com Fermín López, após passe de Yamal, para soltar o grito de campeão e confirmar a volta ao topo do futebol espanhol.

Confira os resultados desta quinta-feira do Campeonato Espanhol:

Osasuna 2 x 0 Atlético de Madrid Rayo Vallecano 2 x 2 Betis Espanyol 0 x 2 Barcelona Getafe 0 x 2 Athletic Bilbao