Yago Pikachu recebe homenagem pelos 200 jogos com a camisa do Fortaleza

O Fortaleza usou as redes sociais do time para celebrar uma marca importante do jogador paraense Yago Pikachu. Presente na vitória contra o Sportivo Trinidense, na última quarta-feira (29), pela pela Sul-Americana, o lateral direito, ala e ponta direita completou 200 partidas pelo Leão do Pici.

Assista ao vídeo:

Considerado ídolo do elenco, Pikachu tem 52 gols com a camisa do time cearense, sendo o maior artilheiro da Era Vojvoda até o momento. Na temporada atual, ele fez 10 gols e realizou duas assistências. É o segundo maior artilheiro e um dos atletas que mais jogou no ano pela equipe.

O atleta recebeu das mãos do presidente Alex Santiago uma placa e uma camisa em alusão aos 200 duelos com a camisa do clube. Emocionado, Pikachu agradeceu a homenagem, em um vídeo publicado no último sábado (1/6).