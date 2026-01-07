Xabi sai em defesa de Vini Jr. diante de jejum no Real: 'Precisamos dele na melhor versão' Na quinta-feira, 8, Vini Jr. pode encerrar o jejum na partida contra o Atlético de Madrid, pela semifinal da Supercopa da Espanha Estadão Conteúdo 07.01.26 16h44 Xabi Alonso é o atual técnico do Real Madrid (Reprodução/@xabialonso) Vinicius Júnior enfrenta um momento turbulento no Real Madrid. O atacante vive longo jejum na equipe, sem ter marcado nenhum gol nas últimas 15 partidas. No último fim de semana, mesmo na goleada sobre o Real Bétis, pelo Campeonato Espanhol, o brasileiro foi vaiado por parte da torcida quando foi substituído por Xabi Alonso. O treinador saiu em defesa do atacante. Na quinta-feira, 8, Vini Jr. pode encerrar o jejum na partida contra o Atlético de Madrid, pela semifinal da Supercopa da Espanha. Xabi Alonso destacou a importância do brasileiro e mostrou confiança que o atleta irá retomar os melhores momentos no Real Madrid. "Ainda falta muito da temporada, e Vini vai ser importante. Precisamos dele na melhor versão, que desfrute em campo. Quando faz isso, nos dá desequilíbrio. Temos que o encontrar. É fundamental para nós", disse o comandante. No jogo contra o Bétis, Xabi Alonso, em determinados momentos da partida, também cobrou comprometimento defensivo de Vinicius Júnior. O treinador enfatizou que a pressão na saída de bola do adversário é essencial para o sucesso da equipe. "É imprescindível a pressão de todos. Reclamo em cada treino e em cada partida que todos estejam comprometidos quando não temos a bola. Que estejam ativos, que as linhas estejam juntas. Essa vontade de jogar nesse momento, inclusive aproveitando, nos fará mais competitivos", afirmou Xabi Alonso. No início da semana, o jornal The Guardian, da Inglaterra, informou que o Chelsea estaria disposto a fazer uma proposta de quase R$ 1 bilhão para contar com o futebol de Vinicius Júnior. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Supercopa da Espanha Real Madrid Xabi Alonso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10