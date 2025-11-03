Xabi Alonso tenta evitar que emoção atrapalhe seu trabalho com o Real em retorno a Liverpool Estadão Conteúdo 03.11.25 20h03 Xabi Alonso fez história defendendo a camisa do Liverpool por seis temporadas e volta a Anfield nesta terça-feira como adversário pela Champions League. Técnico do Real Madrid, o espanhol admite que será uma sensação diferente, mas espera manter a concentração por um "grande jogo de futebol" sem abalos emocionais. O time merengue é um dos cinco com campanha perfeita na liderança, enquanto o Liverpool, no 10° lugar, tenta espantar de vez o clima de crise após quatro derrotas seguidas - desencantou diante do Aston Villa -, para voltar ao G-8 que dá vaga direta nas oitavas de final. "Muitos já viveram a atmosfera de Anfield, às vezes de forma negativa, e outras de forma positiva. Há momentos em que parece que o estádio ruge e cria uma energia favorável para eles, mas temos jogadores com muita experiência, que sabem lidar bem com ambientes intensos e se motivam ainda mais nessas situações. Confio muito neles", afirmou Xabi Alonso, antes de revelar o que espera nesta terça-feira. O lateral Alexander Arnold também visita a ex-equipe. "É um clássico e um grande jogo do futebol europeu, tanto pela história quanto pelo presente. É um tipo de partida que os torcedores gostam de ver, e tanto o Trent quanto eu temos a nossa história aqui. Sempre é bom voltar a um lugar onde fomos tão bem recebidos. Amanhã viremos para fazer o que sabemos: jogar bem e buscar um bom resultado", disse. Alonso sabe, contudo, que pode ficar emocionalmente abalado pelo reencontro com o Liverpool e tenta se mostrar seguro ou não demonstrar instabilidade. Tudo para não transmitir o que pode sentir ao grupo do Real Madrid. "Tento não me deixar levar demais pela emoção, porque quero estar concentrado na partida e encará-la da mesma forma que fazemos com todos os jogos", frisou. "Não quero que isso mude minha preparação, nem a conexão com os jogadores, nem o que precisamos fazer. O que tiver que acontecer, vai acontecer, mas procuro me distanciar um pouco da carga emocional que esses jogos costumam ter quando venho aqui ou a Anoeta (estádio da Real Sociedad onde também fez um bom trabalho)." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions Liverpool Real Madrid Xabi Alonso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Paysandu anuncia comissão para comandar reformulação do departamento de futebol Grupo liderado por Alberto Maia contará com ex-dirigentes e atuais vice-presidentes para conduzir planejamento da temporada 2026 03.11.25 16h08 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 Futebol Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada. 03.11.25 13h42 Futebol Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela 03.11.25 12h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 Futebol Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela 03.11.25 12h35