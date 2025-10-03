Xabi Alonso exalta Endrick e pede calma até retorno do atacante: 'Hora vai chegar' Estadão Conteúdo 03.10.25 13h18 Sem entrar em campo desde maio, Endrick está próximo de um retorno ao Real Madrid, depois de ser relacionado por Xabi Alonso para as últimas partidas do clube merengue. Nesta sexta-feira, antes de duelo com o Villarreal por La Liga (Campeonato Espanhol), o treinador merengue exaltou o poder de finalização do ex-Palmeiras e pediu que ele tenha "calma" até voltar a ganhar minutos. "O Endrick tem treinado bem há semanas. É preciso analisar o contexto da partida. Ele tem uma finalização brutal. Há muita competição. A hora vai chegar", disse o técnico espanhol. Desde que assumiu o Real Madrid, no Mundial de Clubes, Xabi ainda não pôde contar com Endrick, com lesões musculares. No início desta temporada, o atacante herdou a camisa 9 de Kylian Mbappé, após o francês receber a 10, passada por Luka Modrick. Ainda não conseguiu, no entanto, entrar em campo o novo fardamento. Recuperado dos problemas em setembro, ele ficou no banco nas últimas quatro partidas do Real Madrid, pelo Espanhol e Champions League, sem ganhar. Nesses primeiros meses à frente do Real Madrid, Xabi Alonso tem feito um revezamento dos atletas no time titular. Jude Bellingham, por exemplo, um dos destaques com Carlo Ancelotti, esteve entre os 11 iniciais somente no clássico com o Atlético de Madrid - única derrota até aqui na temporada. Vini Jr. e Rodrygo também tem dividido a titularidade com o treinador espanhol nesse início de Espanhol e Champions. No último ano, Endrick ganhou espaço entre os 11 iniciais na Copa do Rei e entrou na maioria dos jogos com Ancelotti no segundo tempo. Antes dessa temporada, ele foi cobiçado por clubes como o West Ham, da Inglaterra, sobre a possibilidade de um empréstimo, mas optou por permanecer na Espanha, onde já mora com sua mulher, Gabriely Miranda. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Xabi Alonso Endrick Real Madrid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Na lanterna, Paysandu leva quase 14 mil torcedores à Curuzu no empate contra o Cuiabá-MT Próximo compromisso em Belém será o clássico contra o Remo, no Mangueirão 03.10.25 12h02 Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00 MMA Ultra BNF MMA XIV promete noite histórica de lutas em Anajás no dia 4 de outubro 03.10.25 10h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00 TIC TAC Paysandu evita derrota para o Cuiabá no fim, mas segue na lanterna da Série B Faltando oito rodadas do final, o rebaixamento parece iminente. O próximo jogo será na terça-feira, contra o Botafogo-SP, fora de casa 02.10.25 21h02 Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26