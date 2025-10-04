Xabi Alonso elogia atuação de Vini Jr. contra Villarreal: 'Um jogo muito bom, não só pelo gol' Estadão Conteúdo 04.10.25 20h42 O técnico Xabi Alonso, do Real Madrid, elogiou a atuação do brasileiro Vini Jr., autor dos dois primeiros gols do time, na vitória por 3 a 1 sobre o Villarreal neste sábado pelo Campeonato Espanhol. "Muito bom, gostei muito dele. Não só pelo gol. Ele foi decisivo e causou muitos problemas para o Mourinho", afirmou o técnico à TV do clube, citado o lateral do rival, que foi expulso com o segundo amarelo após falta no brasileiro. Mais tarde, em entrevista coletiva, Xabi voltou a falar sobre o atacante ao ser questionado se havia sido a melhor atuação de Vini Jr. "Foi um jogo muito bom. Ele também jogou muito bem contra o Levante. É muito importante para o time pela sua capacidade de desequilibrar e por tudo o que cria. Vimos um ótimo jogo dele", disse o técnico. Com os dois deste sábado, Vini Jr. chegou ao quinto gol no Espanhol e fica atrás apenas de Mbappé, seu colega de Real, e do argentino Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, na lista de artilheiros. O resultado também deixou o Rel na liderança do campeonato, posição que pode ser pedida nesta domingo para o Barcelona. "Gosto de ver o Vini sorrir. Estou feliz por ele e pelo time", afirmou o técnico, que buscava da reabilitação após ser goleado pelo Atlético na rodada passada. Xabi Alonso também foi questionado com quem ficaria a posição de batedor oficial de pênalti do time. O segundo gol de Vini Jr. foi marcado desta maneira, após o brasileiro sofrer a penalidade. "Kylian continuará cobrando. Ele é o cobrador, mas hoje eles (Vini e Mbappé) decidiram entre eles quem bateria." Artilheiro do time, o atacante francês deixou o campo após marcar o terceiro gol. Mbappé sentiu um desconforto no tornozelo e foi substituído por Rodrygo. "Não podemos dizer se ele jogará pela França ou não. A seleção dele terá que avaliar", afirmou o técnico do Real. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Espanhol Vini Jr. Xabi Alonso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 INUSITADO Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo 04.10.25 10h34 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 LUTO Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta 04.10.25 10h52