Xabi Alonso deixa o Real Madrid após derrota para o Barcelona e é substituído por Arbeloa

O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira, 12, que Xabi Alonso não é mais o treinador do clube. De acordo com nota oficial, a decisão, que vem após a perda do título da Supercopa da Espanha para o Barcelona, foi tomada em comum acordo. O ex-lateral Álvaro Arbeloa, que comandava o Real Madrid Castilla - time B da equipe espanhola -, foi o escolhido para assumir o cargo de treinador.

"Xabi Alonso sempre terá o afeto e a admiração de todo o madridismo porque é uma lenda do Real Madrid e sempre representou os valores do nosso clube. O Real Madrid sempre será sua casa", diz o comunicado. "Nosso clube agradece a Xabi Alonso e a toda sua equipe técnica pelo trabalho e dedicação durante todo esse tempo, e deseja a eles muita sorte nesta nova fase de suas vidas".

A insatisfação com o trabalho realizado vinha sendo acumulada pela torcida há algum tempo. Internamente, ele também não era unanimidade. Vinícius Júnior, uma das grandes estrelas do clube, chegou a xingar Xabi ao ser substituído em clássico com o Barcelona no ano passado.

Decisões tomadas pelo técnico e a forma como o time vinha jogando eram motivos de constantes críticas. Parte da torcida, por exemplo, questionava a falta de oportunidades ao brasileiro Endrick, que acabou emprestado ao Lyon.

Em sua curta passagem pelo Real Madrid, iniciada após grande trabalho no Bayer Leverkusen, Xabi Alonso teve 24 vitórias, seis derrotas e quatro empates em 34 partidas. Foram 72 gols marcados e 38 sofridos.

Substituto de Xabi, Álvaro Arbeloa treina o Castilla desde junho de 2025 e passou toda a sua carreira como treinador na base do Real Madrid desde 2020. Antes, nos tempos de lateral-direito, defendeu o Real Madrid de 2009 a 2016, período durante o qual conquistou oito títulos. Também vestiu a camisa da seleção da Espanha, inclusive na campanha da conquista da Copa do Mundo de 2010.