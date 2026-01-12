Xabi Alonso deixa o Real Madrid após derrota para o Barcelona e é substituído por Arbeloa Xabi Alonso teve 24 vitórias, seis derrotas e quatro empates em 34 partidas. Foram 72 gols marcados e 38 sofridos. Estadão Conteúdo 12.01.26 15h32 Xabi Alonso pode ser novo técnico do Real Madrid na próxima temporada (Reprodução/@xabialonso) O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira, 12, que Xabi Alonso não é mais o treinador do clube. De acordo com nota oficial, a decisão, que vem após a perda do título da Supercopa da Espanha para o Barcelona, foi tomada em comum acordo. O ex-lateral Álvaro Arbeloa, que comandava o Real Madrid Castilla - time B da equipe espanhola -, foi o escolhido para assumir o cargo de treinador. "Xabi Alonso sempre terá o afeto e a admiração de todo o madridismo porque é uma lenda do Real Madrid e sempre representou os valores do nosso clube. O Real Madrid sempre será sua casa", diz o comunicado. "Nosso clube agradece a Xabi Alonso e a toda sua equipe técnica pelo trabalho e dedicação durante todo esse tempo, e deseja a eles muita sorte nesta nova fase de suas vidas". A insatisfação com o trabalho realizado vinha sendo acumulada pela torcida há algum tempo. Internamente, ele também não era unanimidade. Vinícius Júnior, uma das grandes estrelas do clube, chegou a xingar Xabi ao ser substituído em clássico com o Barcelona no ano passado. Decisões tomadas pelo técnico e a forma como o time vinha jogando eram motivos de constantes críticas. Parte da torcida, por exemplo, questionava a falta de oportunidades ao brasileiro Endrick, que acabou emprestado ao Lyon. Em sua curta passagem pelo Real Madrid, iniciada após grande trabalho no Bayer Leverkusen, Xabi Alonso teve 24 vitórias, seis derrotas e quatro empates em 34 partidas. Foram 72 gols marcados e 38 sofridos. Substituto de Xabi, Álvaro Arbeloa treina o Castilla desde junho de 2025 e passou toda a sua carreira como treinador na base do Real Madrid desde 2020. Antes, nos tempos de lateral-direito, defendeu o Real Madrid de 2009 a 2016, período durante o qual conquistou oito títulos. Também vestiu a camisa da seleção da Espanha, inclusive na campanha da conquista da Copa do Mundo de 2010. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Espanhol Real Madrid Xabi Alonso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A 12.01.26 16h44 futebol Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo' Clube bicolor parabenizou a capital paraense em publicação nas redes sociais 12.01.26 12h09 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 Futebol Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá 12.01.26 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira 12.01.26 7h00 Futebol Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense. 12.01.26 8h00 Futebol Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá 12.01.26 11h47