Xabi Alonso cita perda de controle contra o Dortmund: 'Muita coisa aconteceu em pouco tempo'

Classificado para as semifinais do Mundial de Clubes, o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, disse que seu time conseguiu controlar o jogo contra o Borussia Dortmund neste sábado muito bem até aproximadamente os 35 minutos do segundo tempo, com e sem a bola. "Depois, tudo ficou agitado e muita coisa aconteceu em pouco tempo. Talvez isso nos ajude na próxima vez", afirmou o técnico. "No geral, fizemos um jogo bastante estável."

O Real Madrid controlava o jogo e vencia por 2 a 0, com tranquilidade, até o primeiro gol do rival alemão, aos 48 minutos do segundo tempo. O jogo terminou 3 a 2 para o time espanhol, com o goleiro Courtois fazendo uma grande defesa no último lance. O Real enfrenta o Paris Saint-Germain na quarta-feira por uma vaga na decisão do Mundial. "Será uma grande partida. Não tive a oportunidade de enfrentar o PSG como treinador. Eles têm o ritmo de um time campeão. Será um desafio."

Xabi Alonso não quis falar sobre a escalação de Mbappé como titular contra sua ex-equipe. "Não faço ideia. A partir de amanhã, vou começar a pensar nisso", afirmou ele, que deixou o atacante, recuperado de uma gastroenterite, no banco neste sábado e o colocou no segundo tempo. "Ele é um dos jogadores mais completos do mundo. Onde quer que esteja jogando, ele consegue chegar facilmente a muitos lugares", completou o técnico sobre o atacante que marcou o terceiro gol do Real.

Autor do primeiro gol contra o Borussia Dortmund, Gonzalo Garcia disse que ganhou um "doce" de Arda Güller, referindo-se à assistência do turco. "Só tive que empurrar a bola", afirmou o atacante, que entrou no lugar de Mbappé e tem quatro gols no Mundial.

O atacante de 21 anos também elogiou Courtois, que evitou o gol de empate do Dortmund e uma prorrogação no MetLife Stadium. "O futebol se ganha nas duas áreas. Temos a sorte de contar com o melhor goleiro do mundo, que já nos salvou muitas vezes", afirmou ele.