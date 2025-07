Wolverhampton oficializa a contratação de Jhon Arias como novo camisa 10

O Wolverhampton oficializou nesta quinta-feira a contratação do atacante Jhon Arias ao anunciar a chegada do atleta em seu site oficial. Destaque do Fluminense na disputa do Mundial de Clubes, o jogador chega para vestir a camisa 10.

Para contar com o colombiano, que assinou um vínculo de quatro temporadas, o clube inglês desembolsou cerca de 22 milhões de euros (algo em torno de R$ 142 milhões) por 90% dos direitos econômicos do atleta.

Já com o uniforme da nova equipe, Arias fez a sua apresentação ao torcedor em um vídeo e comentou a expectativa de atuar no futebol da Inglaterra.

"Olá torcedores dos Wolves. Meu nome é Jhon Arias e quero demonstrar a minha felicidade de estar aqui e fazer parte deste clube. Vejo vocês em breve no Molineaux (estádio do clube) e estou ansioso para fazer uma grande temporada junto com os companheiros", disse o atacante.

Indicado pelo técnico português Vitor Pereira, ele se junta ao volante André, ex-Fluminense, e vai reencontrar Yerson Mosquera, seu companheiro na seleção colombiana.

No clube carioca desde 2021, Arias foi peça importante na conquista da Copa Libertadores e também da Recopa Sul-Americana. Pela equipe das Laranjeiras, ele marcou 47 gols em 230 partidas.