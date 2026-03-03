Wolverhampton bate Liverpool com gol de André no final para delírio do roqueiro Robert Plant

O Liverpool foi surpreendido pelo lanterna Wolverhampton, nesta terça-feira, fora de casa, ao ser derrotado por 2 a 1, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, e perdeu a chance de se aproximar dos líderes.

Com o resultado, o Liverpool, que vinha de três vitórias seguidas), fica com 48 pontos, em quinto lugar, atrás de Aston Villa, Manchester United (ambos com 51), Manchester City (59) e Arsenal (64). Já o Wolverhampton, que havia vencido o Aston Villa na rodada anterior, foi para apenas 16 pontos na última colocação, mas segue tentando fugir do rebaixamento.

O Liverpool começou em ritmo cadenciado, dando a impressão de que poderia resolver a disputa a qualquer momento. Já o Wolverhampton, atuando em casa, não se importou com a diferença de 35 pontos na classificação e buscou atacar, mesmo que isso causasse buracos em seu setor defensivo.

O jogo ficou muito disputado no meio de campo, com várias "roubadas" de bola dos dois lados, mas as equipes não encontraram espaços para iniciar as jogadas, com isso os goleiros praticamente não trabalharam.

Sem poder de infiltração e com pouca inspiração, o Liverpool resolveu arriscar de longe com Szoboszlai, mas José Sá bem colocado fez defesa tranquila.

O restante da primeira etapa seguiu monótono. A partida nem parecia valer pelo disputado e atraente Campeonato Inglês. O apito ao final dos primeiros 45 minutos foi um alívio.

Pressionado pela obrigação de vencer o Wolverhampton, o Liverpool veio para o segundo tempo mais agressivo e com a participativa presença de Curtis Jones pela ponta esquerda.

Aos 5 minutos, após um escanteio, a bola ficou pingando na pequena área do Wolverhampton, mas ninguém do Liverpool conseguiu empurrá-la para dentro da meta de José Sá.

Apesar da maior velocidade imprimida pela equipes no toque de bola e na busca pelo ataque, os lances perigosos foram raros também na etapa final.

Mas aos 33 minutos, Arokodare ganhou no alto de Van Dijk e rolou para a disparada de Rodrigo Gomes, que desviou de Alisson para abrir o placar para o Wolverhampton.

Desesperado, o Liverpool foi para o ataque. José Sá fez grande e ainda teve ajuda da trave esquerda em chute de Rio Ngumoha. Mas os 38 minutos, a zaga do Wolverhampton falhou e Mohamed Salah não perdoou: 1 a 1. O egípcio não marcava fazia dez jogos.

Daí até o final, o ritmo da partida foi alucinante e o gol poderia sair para qualquer lado. E saiu aos 49 minutos com um chute do brasileiro André, em Fluminense, para delírio da torcida do Wolverhampton e de Robert Plant, líder do Led Zeppelin, presente nas arquibancadas.

OUTROS JOGOS Mais três partidas marcaram a abertura da 29ª rodada. Foram elas: Leeds United 0 x 1 Sunderland, Everton 2 x 0 Burnley e Bournemouth 0 x 0 Brentford.