Weverton é apresentado no Grêmio e põe Fabio como exemplo no gol: 'Tenho lenha para queimar'

Aos 38 anos, o goleiro Weverton iniciou, nesta sexta-feira, um novo capítulo na sua longa carreira dentro dos campos. Contratado pelo Grêmio para jogar mais três temporadas, o jogador se inspirou em um companheiro de posição para garantir o mesmo nível de atuações pela equipe gaúcha. Sete anos mais velho, Fábio é um dos destaques do Fluminense e sua longevidade foi citada na entrevista coletiva.

"O Fábio é um grande exemplo do quanto um goleiro dedicado é capaz de atuar em alto nível com 45 anos. Eu, com 38, tenho muita lenha para queimar. Sou um atleta de alta performance que ama o que faz. Quem me conhece sabe o quanto eu me dedico", afirmou o goleiro.

Pilar do elenco palmeirense nas últimas temporadas, Weverton chega a Porto Alegre para assumir a condição de titular da equipe. Amparado pelo histórico de títulos com o Palmeiras, ele tem a responsabilidade de comandar a equipe dentro de campo com sua liderança.

"A gente gosta de ensinar, de passar experiência. O vestiário é algo sagrado e só se ganha alguma coisa se a equipe tiver vontade de colocar tudo no objetivo de tornar o Grêmio mais forte. Minha função é fechar o gol, mas quero contribuir com minha experiência".

O atleta, que chegou ao Grêmio sem custos vindo do Palmeiras, aproveitou a apresentação fazer uma agradecimento ao período em que defendeu a equipe paulista. "Uma das características do Palmeiras é o lado humano. Acho que um clube nunca pode tratar o atleta apenas como um prestador de serviço", afirmou.

Weverton tem previsão de estreia já no meio de semana, contra o Guarany, de Bagé, fora de casa. Até lá, a diretoria do clube gaúcho espera inscrever o atleta no BID da CBF para que ele reúna condições de atuar no Campeonato Gaúcho.