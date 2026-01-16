Weverton é apresentado no Grêmio e põe Fabio como exemplo no gol: 'Tenho lenha para queimar' Pilar do elenco palmeirense nas últimas temporadas, Weverton chega a Porto Alegre para assumir a condição de titular da equipe Estadão Conteúdo 16.01.26 16h23 Weverton foi apresentado no Grêmio (Instagram @gremio) Aos 38 anos, o goleiro Weverton iniciou, nesta sexta-feira, um novo capítulo na sua longa carreira dentro dos campos. Contratado pelo Grêmio para jogar mais três temporadas, o jogador se inspirou em um companheiro de posição para garantir o mesmo nível de atuações pela equipe gaúcha. Sete anos mais velho, Fábio é um dos destaques do Fluminense e sua longevidade foi citada na entrevista coletiva. "O Fábio é um grande exemplo do quanto um goleiro dedicado é capaz de atuar em alto nível com 45 anos. Eu, com 38, tenho muita lenha para queimar. Sou um atleta de alta performance que ama o que faz. Quem me conhece sabe o quanto eu me dedico", afirmou o goleiro. Pilar do elenco palmeirense nas últimas temporadas, Weverton chega a Porto Alegre para assumir a condição de titular da equipe. Amparado pelo histórico de títulos com o Palmeiras, ele tem a responsabilidade de comandar a equipe dentro de campo com sua liderança. "A gente gosta de ensinar, de passar experiência. O vestiário é algo sagrado e só se ganha alguma coisa se a equipe tiver vontade de colocar tudo no objetivo de tornar o Grêmio mais forte. Minha função é fechar o gol, mas quero contribuir com minha experiência". O atleta, que chegou ao Grêmio sem custos vindo do Palmeiras, aproveitou a apresentação fazer uma agradecimento ao período em que defendeu a equipe paulista. "Uma das características do Palmeiras é o lado humano. Acho que um clube nunca pode tratar o atleta apenas como um prestador de serviço", afirmou. Weverton tem previsão de estreia já no meio de semana, contra o Guarany, de Bagé, fora de casa. Até lá, a diretoria do clube gaúcho espera inscrever o atleta no BID da CBF para que ele reúna condições de atuar no Campeonato Gaúcho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Grêmio Weverton apresentação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. 16.01.26 11h58 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (16/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 16.01.26 7h00 Futebol Águia confirma final da Supercopa no domingo (18) e diz que logistica do Remo impediu adiamento Preparador físico da equipe sub-20 do Azulão morreu em acidente de ônibus com a delegação marabaense. 16.01.26 12h40 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06