Westbrook brilha, Kings encerram sequência histórica de derrotas e vencem na NBA

O Sacramento Kings voltou a vencer após uma longa sequência negativa ao derrotar o Memphis Grizzlies por 123 a 114, na rodada desta segunda-feira da NBA. O destaque da partida foi Russell Westbrook, que anotou 25 pontos e distribuiu sete assistências, liderando o time californiano em um resultado que encerrou uma série de 16 derrotas consecutivas.

A franquia não comemorava um triunfo desde 16 de janeiro e também não vencia fora de casa desde dezembro. A sequência negativa havia se tornado a pior da história do Kings, que ainda possui a campanha mais fraca da liga, com apenas 13 vitórias em 59 jogos.

Além de Westbrook, Precious Achiuwa teve atuação decisiva com um double-double de 22 pontos e 12 rebotes. DeMar DeRozan também contribuiu com 19 pontos e quatro assistências, destacando a importância do resultado após o período difícil vivido pela equipe. "Foi importante para aliviar a pressão que estávamos sentindo", afirmou o veterano após o confronto.

Westbrook, eleito MVP da liga em 2017, teve uma de suas melhores atuações na temporada 2025/26 e se recuperou após duas partidas discretas. O armador voltou a ser protagonista e comandou o Kings em momentos decisivos, ajudando a equipe a reencontrar o caminho das vitórias.

Apesar do resultado positivo, o Sacramento segue distante da disputa por uma vaga nos playoffs e caminha para mais uma temporada fora da fase decisiva, cenário que tem sido frequente nas últimas duas décadas da franquia.

Em outros jogos da rodada, o San Antonio Spurs venceu o Detroit Pistons por 114 a 103, com Devin Vassell como principal nome ao marcar 28 pontos. A equipe segue na vice-liderança da Conferência Oeste, atrás apenas do Oklahoma City Thunder.

Já o Houston Rockets superou o Utah Jazz por 125 a 105, com grande atuação de Jabari Smith Jr., que terminou com 31 pontos e nove rebotes. O resultado mantém o time na terceira colocação da Oeste.

Confira os resultados desta segunda-feira: Detroit Pistons 103 x 114 San Antonio Spurs Memphis Grizzlies 114 x 123 Sacramento Kings Houston Rockets 125 x 105 Utah Jazz

Acompanhe os jogos desta terça-feira: Indiana Pacers x Philadelphia 76ers Atlanta Hawks x Washington Wizards Brooklyn Nets x Dallas Mavericks Cleveland Cavaliers x New York Knicks Toronto Raptors x Oklahoma City Thunder Chicago Bulls x Charlotte Hornets Milwaukee Bucks x Miami Heat New Orleans Pelicans x Golden State Warriors Phoenix Suns x Boston Celtics Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves Los Angeles Lakers x Orlando Magic