Wembanyama leva a melhor em duelo com Jaylen Brown e Spurs batem Celtics; Hornets humilham Jazz Estadão Conteúdo 11.01.26 9h32 No confronto entre o vice-líder da Conferência Oeste, o San Antonio Spurs, e o terceiro melhor time do Leste, o Boston Celtics, a equipe comandada por Victor Wembanyama levou a melhor, fora de casa, e venceu por 100 a 95 na noite de sábado. O jogo também marcou o duelo entre dois fortes candidatos a MVP da temporada. Decisivo, Wembanyama marcou 16 de seus 21 pontos no segundo tempo, incluindo uma cesta decisiva a 19 segundos do fim da partida. Já o astro dos Celtics, Jaylen Brown, anotou 27 pontos e deixou a quadra furioso com a arbitragem. "É a mesma m... toda vez que jogamos contra um time bom. Parece que eles se recusam a marcar faltas e marcam toques na outra ponta. Isso é extremamente frustrante. A inconsistência é absurda", criticou Brown. "Curtis e todos aqueles caras foram péssimos hoje à noite. Não me importo, podem me multar o quanto quiserem", atacou, referindo-se ao árbitro Curtis Blair. De fato, os Spurs foram à linha de lance livre 20 vezes, convertendo 14 bolas. Já os anfitriões tiveram apenas quatro lances livres, anotando três pontos. O jogo estava empatado em 84 pontos para cada lado antes de uma cesta de três pontos de Baylor Scheierman colocar o Boston à frente a pouco menos de sete minutos do fim. Os Celtics ampliaram a vantagem, mas os visitantes engataram uma sequência de 9 a 2, assumindo a liderança por 93 a 91 a 2 minutos e 14 segundos do fim. Nos instantes finais, Brown perdeu uma bola para De'Aaron Fox, que terminou com 21 pontos, e Wembanyama assumiu a responsabilidade para dar a vitória aos texanos. CHARLOTTE HORNETS ATROPELA O UTAH JAZZ POR 55 PONTOS DE DIFERENÇA Em Salt Lake City, diante de sua torcida, o Utah Jazz levou uma surra do Charlotte Hornets e saiu derrotado de quadra por 55 pontos de diferença: 150 a 95. Com 18 pontos de Brandon Miller e 17 de LaMelo Ball, os visitantes abriram uma vantagem de 47 pontos ainda no primeiro tempo e só administraram a partida no período complementar. Os Hornets descontaram no Jazz as frustrantes derrotas para o Toronto Raptors por um ponto de diferença e diante do Indiana Pacers, por dois pontos, nos últimos jogos. Antes, havia massacrado o campeão da NBA e dono da melhor campanha na temporada, o Oklahoma City Thunder, por 27 pontos, também longe de casa. LOS ANGELES CLIPPERS EMBALADO DERRUBA O LÍDER DA CONFERÊNCIA LESTE Em Detroit, O Los Angeles Clippers contou com uma atuação de gala de Kawhi Leonard para derrotar o Detroit Pistons, líder da Conferência Leste, por 98 a 92. Em ascensão após um início ruim na atual temporada da NBA, o conjunto da Califórnia somou sua nona vitória em 11 jogos. Leonard marcou 26 pontos, seguido por John Collins, com 25, e James Harden, 19. O trio liderou a reação dos visitantes, que perdiam por 19 pontos de diferença no intervalo e por 14 no último quarto. Sem contar com seus principais jogadores - Cade Cunningham, Isaiah Stewart, Tobias Harris e Jalen Duren -, os Pistons caíram de produção na reta final, levaram a virada e perderam pela 10ª vez em 38 jogos. Confira os resultados dos jogos da noite deste sábado na NBA: Cleveland Cavaliers 146 x 134 Minnesota Timberwolves Indiana Pacers 123 x 99 Miami Heat Detroit Pistons 92 x 98 Los Angeles Clippers Chicago Bulls 125 x 107 Dallas Mavericks Boston Celtics 95 x 100 San Antonio Spurs Utah Jazz 95 x 150 Charlotte Hornets Acompanhe as partidas deste domingo da NBA: Orlando Magic x New Orleans Pelicans Memphis Grizzlies x Brooklyn Nets Portland Trail Blazers x New York Knicks Toronto Raptors x Philadelphia 76ers Oklahoma City Thunder x Miami Heat Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs Denver Nuggets x Milwaukee Bucks Phoenix Suns x Washington Wizards Golden State Warriors x Atlanta Hawks Sacramento Kings x Houston Rockets 