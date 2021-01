Wellington Paulista vibra com saída do Fortaleza do Z4

Depois de dez jogos o Fortaleza voltou a se reencontrar com a vitória. Na Arena Castelão, o Tricolor recebeu o Santos e levou a melhor por 2 a 0.

Autor de um dos gols do triunfo, Wellington Paulista falou sobre o alívio ao tirar o Esquadrão de Aço da zona de rebaixamento.

‘Ficar na zona de rebaixamento é ruim demais, ficar lá embaixo chama derrota. Então foi importante demais a vitória, somamos três pontos e subimos na tabela. Já tenho alguns de cavadinhas, procuro fazer bastante nos treinos, os goleiros hoje não caem mais, ficam de joelho. Fui feliz, espero fazer mais gols’, diz o atacante.

Com 35 pontos, o Fortaleza alcançou a 14ª colocação e abriu três pontos do Vasco da Gama, primeiro time do Z4. Na próxima rodada, o Leão mede forças contra o Atlético-GO.