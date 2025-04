Warriors superam Grizzlies e encaram Rockets nos playoffs da NBA

Sob a inspiração de Jimmy Butler e Stephen Curry, o Golden State Warriors conquistou sua vaga nos playoffs da NBA, na noite desta terça-feira, ao vencer o Memphis Grizzlies por 121 a 116. Em outro jogo da noite, o Orlando Magic obteve seu lugar no mata-mata da Conferência Leste.

O resultado em São Francisco encerrou um jejum dos Warriors no play-in, a repescagem dos playoffs. Até então, o time californiano tinha retrospecto totalmente negativo: três derrotas em três jogos. Em 2021, havia sido eliminado justamente pelos Grizzlies. Também acumulou derrotas para o Los Angeles Lakers e Sacramento Kings.

O lugar nos playoffs, contudo, foi conquistado com sensação de alívio nos Warriors. Isso porque o time vinha figurando na zona de classificação direta nas últimas semanas, vislumbrando uma vaga sem sustos. No entanto, o time perdeu rendimento nos últimos confrontos da temporada regular e acabou saindo da zona de classificação. Assim, precisou disputar o play-in.

Neste momento decisivo do campeonato, os Warriors fizeram valer sua maior aposta na temporada: a contratação de Jimmy Butler. E o reforço não decepcionou. Ele foi o cestinha da partida, com 38 pontos, um a mais que Curry. Os reservas Gary Payton II e Quinten Post, com 12 e 11 pontos, respectivamente, se destacaram, saindo do banco de reservas. O brasileiro Gui Santos anotou três pontos nos seis minutos em que esteve em quadra.

Pelos Grizzlies, Desmond Bane foi o maior pontuador, com 30. Ja Morant contribuiu com 22 enquanto Zach Edey anotou um "double-double" de 14 pontos e 17 rebotes. Apesar da derrota, o time de Memphis segue com chances de entrar nos playoffs. Para tanto, precisará vencer o vitorioso do duelo entre Sacramento Kings e Dallas Mavericks, que se enfrentam nesta quarta. Destes cruzamentos sairá o rival do Oklahoma City Thunder, primeiro colocado da Conferência Oeste na temporada regular e dono da melhor campanha do campeonato até agora.

Também nesta terça, o Orlando Magic assegurou seu lugar nos playoffs ao derrotar o Atlanta Hawks por 120 a 95, em casa. Enfrentará o Boston Celtics, vice-líder do Leste na temporada regular. Os Hawks vão duelar agora com o vencedor do confronto entre o Chicago Bulls e o Miami Heat.

Na Flórida, o maior pontuador do Magic foi o reserva Cole Anthony, autor de 26 pontos. Pelos Hawks, o destaque foi Trae Young, responsável por 28 pontos.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Orlando Magic 120 x 95 Atlanta Hawks Golden State Warriors 121 x 116 Memphis Grizzlies Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Chicago Bulls x Miami Heat Sacramento Kings x Dallas Mavericks